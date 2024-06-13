Аналитики в Ереване скептически оценили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

13 июня 2024, 08:39

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Заявление Никола Пашиняна о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности больше похоже на политические манипуляции, чем на реальные планы, поскольку в этом направлении нет практических шагов, отметили политологи Андриас Гукасян и Гурген Симонян. Выход из ОДКБ не улучшит отношения Еревана с Западом, считает политобозреватель Акоп Бадалян.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он не назвал конкретные сроки.

Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в ОДКБ "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если ОДКБ не выполнит свои обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он 28 февраля.

Пашинян заявил, что имеет намерение выйти из ОДКБ, но стратегии он не представил в этой связи, отметил политолог Андриас Гукасян.

По его словам, подобное заявление со стороны Пашиняна сделано впервые. Но после его заявления выступил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и пытался смягчить слова премьера. "Сейчас надо ждать реакции российских властей", – сказал Гукасян корреспонденту "Кавказского узла".

"Никол Пашинян сохраняет неопределенность. В целом по всем вопросам в его стиле манипулировать, и как политик внутри Армении и вне Армении воспринимается как человек глубоко несерьезный", – отметил Гукасян.

Государство должно иметь ясную, четкую и для всех понятную политику. Если военно-политические расчеты показывают, что для Армении сохранение присутствия членства в ОДКБ не выгодно, то в первую очередь армянскому обществу должна быть представлена альтернатива. Эта альтернатива – международный нейтралитет Армении, когда она не входит ни в какой военный союз и не допускает на своей территории размещения военных баз других государств. На сегодняшний день ясной политики не представлено, подчеркнул политолог.

Он добавил, что заявление Пашиняна стало неожиданным и для Запада, поэтому сложно предугадать и западную реакцию.

Главное не заявления, а реальные действия, считает политолог Гурген Симонян.

Заявление Пашиняна, по его мнению, не ново, но оно более конкретное чем те, которые он делал ранее. До этого говорилось, "ОДКБ выходит из Армении, а не Армения из ОДКБ", "Армения замораживает сотрудничество с ОДКБ", "Мы не принимаем участие, но и не вышли из ОДКБ" и так далее, отметил аналитик.

"Но, несмотря на некую определенность в заявлении, Пашинян сослался на неопределенный срок выхода из ОДКБ. Завтра может заявить, что выйдет из ОДКБ в этом году, в следующем и так далее. Но армянский народ уже не верит подобным заявлениям, он хочет увидеть конкретные шаги. На сегодня нельзя сказать, что Пашинян сделал заявление, значит тому быть", – сказал Симонян корреспонденту "Кавказского узла"

Он добавил, что если власти Армении решили выйти из ОДКБ, то надо выйти сейчас, так как более подходящего момента может не оказаться. Также политолог обратил внимание, что Пашинян заявил о выходе из ОДКБ на фоне повышения уровня стратегического диалога между Арменией и США.

"Сегодня мы находимся во вражеском для США лагере, и для того, чтобы еще больше систематизировать стратегические отношения со Штатами, что предельно важно для Армении, Ереван должен определиться. Но это не должно быть в виде заявления. Правительство должно было направить проект о прекращении членства Армении в ОДКБ, Национальное собрание в свою очередь должно было созвать внеочередное заседание, на котором одобрил бы проект, затем отправил бы президенту на утверждение, а после – в Конституционный суд", – отметил Симонян.

Аналитик признал, что само заявление о намерении выйти из ОДКБ станет поводом для большого давления со стороны России. В то же время он отметил, что народ Армении должен понять, что политика России, включая давление на Ереван, обуславливается не действиями Армении, а конкретно стратегией Кремля.

"Эта агрессия уже имела место быть во время войны 2020-го года, и она продолжается по сей день. Но эта агрессия не достигает своей цели. Что остается России? Выдворить Армению из ЕАЭС и закрыть Ларс? Ну и пусть. Кстати закрытие Ларса не совсем выгодно для самой России, поскольку это маленькое окошечко, которое связывает ее с внешним миром, и через Ларс РФ посредством Армении получает, пусть даже маленькую долю необходимых товаров, и мир об этом знает, просто не хочет тотально изолировать их", – считает Симонян.

У Москвы в качестве кулака есть Азербайджан, однако он сейчас успешно сдерживается. "[Президент Азербайджана Ильхам] Алиев не хочет "сесть на электрический стул" и пытается маневрировать, поэтому Баку потерял свою эффективность в роли кулака в руках Москвы в отношении Армении, которую он имел до конца 2023 года", – сказал Гурген Симонян.

Армения должна перейти от заявлений к действенным шагам вне зависимости от того, есть альтернатива или нет, считает он. "Если какая-то военно-политическая структура причиняет вред, покидать ее нужно не только при наличии альтернативы. Нужно покинуть эту структуру, остановить процесс уничтожения себя, потом уже создать возможности для альтернатив", – заключил Симонян.

Если бы Армения выходила из ОДКБ, она бы заявила об этом, считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его мнению, заявление Пашиняна было о том, что отношения Армении и ОДКБ не являются спектаклем или обманом. Скорее, это был ответ на заявление помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена и на очередную словесную перепалку в Парламенте. Бадалян отметил, что в интервью журналистам Джеймс О'Брайен отметил, что обе стороны – Армения и Азербайджан – применяют "любопытные методы" для избегания переговоров.

"Очевидно, что США считают внутренние процессы в Армении сомнительными, как ловкий прием властей. Сразу после начала сопротивления в Тавуше в Армению прибыли представители Евросоюза и по Южному Кавказу Тойво Клаар и американский сопредседатель Луис Боно. Целью их приезда было понять, будет ли Армения таким методом избегать, фактически, выполнения прямых указаний Азербайджана", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

О'Брайен, по его словам, сказал об этом в еще более открытой форме, и Ереван попытается показать, что это не обман, и заявление Пашиняна Бадалян рассматривает именно в этом контексте.

Для США важно, чтобы влияние России и Ирана на Южном Кавказе ослабилось, отметил аналитик. "И, усиливая влияние Турции и Азербайджана в регионе, а посредством них и свое, создать большой ареал для сдерживания тройки "Китай – Россия – Иран". И, если для достижения этой цели существует такой короткий путь, как подчинение Армении Азербайджаном, то США выберут этот короткий путь", – считает Бадалян.

Если Армения сопротивляется, а Азербайджан отказывается от равных условий с Арменией, соответственно, приостанавливается процесс подписания мирного договора, что в свою очередь, приводит к ослаблению позиций Запада в регионе, отметил аналитик.

Он добавил, что, понимая, что Россия сама отказывается от ответственности в сфере безопасности в Армении, Пашинян пытается втянуть Запад в поле ответственности, хотя бы де-факто своей риторикой против России, заявлениями о выходе из ОДКБ. Он пытается заполнить образовавшуюся пустоту российского бездействия западной ответственностью. Но Запад избегает этой ответственности, поэтому "сомневается" в его искренности.

Для самой России, по мнению Бадаляна, вопрос выхода Армении из ОДКБ не совсем актуален, потому что в случае, если Армения ведет себя, как полноправный член ОДКБ, у организации должны быть обязательства перед ней. "России даже выгодна нынешняя позиция Армении, потому что она более свободна от обязательств, в том числе перед Турцией и Азербайджаном в вопросе давления на Армению для очередных уступок", – сказал политолог.

Западу безопасность Армении представляется в перемирии с Турцией и Азербайджаном, поэтому выход Еревана из ОДКБ вряд ли окажет существенное влияние на отношения Армении со странами Запада, полагает он.

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