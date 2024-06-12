Пашинян анонсировал выход Армении из ОДКБ

12 июня 2024, 16:19

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Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян, не назвав сроков.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении в этом году не намерены участвовать в финансировании деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил 8 мая МИД, 31 мая Армения проигнорировала заседание Совета министров обороны стран ОДКБ в Алма-Ате, сообщил представитель организации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в ОДКБ "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если ОДКБ не выполнит свои обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он 28 февраля.

Армения намерена выйти из ОДКБ, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он отметил, что страна сама решит, в какой срок отказаться от членства в организации. "Выйдем - вы нас этим пугаете? Хорошо делаем, мы сами решим, когда выйдем", - привело его слова в ходе правительственного часа в парламенте, когда речь зашла об ОДКБ, агентство "Новости Армения".

Таким образом Пашинян ответил на реплику оппозиционного депутата, о том, что Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее. "А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", - процитировал Пашиняна "Интерфакс".

Напомним, ранее глава МИД Армении назвал США и Евросоюз основными партнерами страны, при этом исключив "внешнеполитический поворот" и вступление в НАТО. 5 апреля премьер-министр Армении в Брюсселе договорился о расширении сотрудничества с Евросоюзом и США, в том числе в сферах экономики, энергетики и политических реформ. Армянские политики приветствовали европейский вектор развития страны и заявили о необходимости минимизировать зависимость от России. МИД России заявил, что Запад пытается втянуть Армению в "геополитическое противостояние".

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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