Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ

08 мая 2024, 21:20

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Власти Армении не намерены в этом году участвовать в финансировании деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, заявила представитель министерства иностранных дел Армении.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности, если организация не выполнит свои обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он свои слова 28 февраля.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Армения не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ, заявила сегодня пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.



"Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете ОДКБ на 2024 год» от 23 ноября 2023 года и от участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации, не возражая при этом против принятия этого решения в ограниченном формате", - привело ее слова агентство "Новости Армения".

Представитель ОДКБ заявил ТАСС, что решение МИД Армении не стало новостью. "Но Армения остается государством - членом ОДКБ", привело его слова ТАСС.

Взаимодействие с Арменией в рамках ОДКБ сохраняется, сообщил представитель организации. "У них есть форма взаимодействия с постсоветом на соответствующем уровне присутствия. Там не постоянный представитель, назначенный премьер-министром (Армении), но есть сотрудник, который принимает участие, поэтому есть обмен информацией. То есть работа ведется, но не в полную меру", - привело слова источника в ОДКБ РИА "Новости".

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