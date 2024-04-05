Итоги визита Пашиняна в Брюссель напугали российский МИД

05 апреля 2024, 22:45

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Премьер-министр Армении в Брюсселе договорился о расширении сотрудничества с Евросоюзом и США, в том числе в сферах экономики, энергетики и политических реформ. Армянские политики приветствовали европейский вектор развития страны и заявили о необходимости минимизировать зависимость от России. МИД России заявил, что Запад пытается втянуть Армению в "геополитическое противостояние".

Как писал "Кавказский узел", министр иностранных дел Арарат Мирзоян назвал США и Евросоюз основными партнерами страны, при этом исключив "внешнеполитический поворот" и вступление в НАТО.

Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза, указав, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Стремление Армении стать кандидатом в члены Евросоюза вызовет большие проблемы в отношениях с Россией, в первую очередь экономические, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы. Экономические последствия будут не столь разрушительными, а в политическом плане страна выиграет, считают другие жители армянской столицы.

Сегодня состоялась встреча в Брюсселе, в которой приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-председатель Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен и руководитель USAID Саманта Пауэр, сообщила пресс-служба премьер-министра Армении.

Пашинян на своей странице в соцсети X назвал "отличными" прошедшие консультации. "Провели отличные консультации с коллегами из США и ЕС. Обсудили расширение сотрудничества с целью укрепления экономики и демократии в Армении", - написал он.

Урсула фон дер Ляйен на брифинге перед началом переговоров заявила, что Евросоюз в течение предстоящих четырех лет предоставит Армении грантовую поддержку в размере 270 миллионов евро. По ее словам, ЕС осуществит также инвестиции в сферу ядерной и восстанавливаемой энергетики Армении, трансграничных транспортных вопросов, авиасообщения. "Это содействие основано на пакете ЕС, в рамках которого собрано 500 млн евро. Будем иметь также новый пакет, для чего мы создали новую координационную площадку, чтобы ускорить процессы и сделать инвестиции более эффективными", - привел ее слова "Интерфакс".

Блинкен пообещал, что США вложат в экономику Армении 65 миллионов долларов. "Инвестиции направлены на диверсификацию экономической стабильности, безопасности продуктов питания, цифровых инфраструктур, энергетических ресурсов Армении", - говорится в публикации.

"Европейский союз и США поддерживают стабильное, мирное, безопасное, демократическое и процветающее будущее для Республики Армения и региона. В этом контексте мы нацелены на расширение сотрудничества, направленного на укрепление устойчивости Республики Армения, в том числе в таких ключевых областях, как политические реформы, экономическое развитие и гуманитарная помощь. Мы будем стремиться расширять наше партнерство в таких областях, как, например, мобильность, управление, правоохранительная деятельность, торговля, связь, сельское хозяйство, энергетика и технологии. Для поддержки этих ключевых областей Европейский союз и США планируют более тесное сотрудничество с Арменией", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте премьер-министра Армении.

270 миллионов евро предназначены для программы ЕС “Устойчивость и рост Армении”, которая будет направлена на укрепление социально-экономической устойчивости Республики Армения при одновременной поддержке диверсификации торговли. "Она также будет оказывать поддержку в удовлетворении долгосрочных потребностей перемещенных лиц. Это укрепит отраслевое сотрудничество с Арменией, одновременно увеличивая поддержку гармонизации нормативно-правовой базы, направленной на реализацию полного потенциала CEPA. ЕС продолжит поддерживать ключевые области: от диверсификации торговли, развития инфраструктуры, энергетики до авиационной безопасности", - указано в сообщении.

Также отмечается, что Европейский союз и Соединенные Штаты намерены продолжать поддержку программ по обеспечению достойных условий жизни для вынужденных переселенцев.

Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении.

Армянские политики сочли необходимым европейский вектор развития

После 2020 года Евросоюз заметно активизировался на Южном Кавказе, заявил 4 апреля на слушаниях в парламенте, которые транслировались в YouTube-канале Нацсобрания, глава парламентской Комиссии по европейской интеграции Арман Егоян.

"В 2021 году Евросоюз предложил Армении новую экономическую и инвестиционную программу поддержки на 2,6 миллиарда евро в виде грантов и кредитов. 550 миллионов евро на данный момент ЕС уже предоставлено. Большую часть этих средств составили льготные кредиты содействия малому и среднему бизнесу», - отметил парламентарий.

Глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос отметил, что ЕС стремится углубить сотрудничество с Арменией. "Будут учтены ряд элементов, таких как права человека и демократия, внешняя политика и безопасность, диверсификация торгов-экономических связей, энергетика и развитие инфраструктур. Работы ведутся по всем направлениям. В ЕС, как и в Армении считают, что наши отношения еще никогда не развивались так динамично", - заявил дипломат на слушаниях в парламенте.

Он также отметил, что ЕС намерен содействовать в модернизации армянской армии, в частности, в вопросе поставок нелетального оружия. "Речь идет о необходимой поддержке, которая поможет укрепить имеющийся потенциал", - пояснил глава европейской делегации, добавив, что Евросоюз остается приверженным процессу стабилизации и урегулированию ситуации на Южном Кавказе.

Лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян считает, что армянские власти должны вынести на референдум вопрос членства Армении в Европейском союзе. "Европейская интеграция должна стать общенациональным решением, а не одного-двух политиков", - отметил Хзмалян.

Прямо сейчас Армения уходит из-под российского влияния, заявил на слушаниях лидер Консервативной партии Армении Айк Мирзоян. Он считает, что ЕС может стать надежным союзником Армении в защите ее суверенитета и территориальной целостности. При этом, по его мнению, евроинтеграция решит не только вопросы безопасности, но и содействует экономическому развитию Армении.

"Россия контролирует энергетическую и горнодобывающую сферу, импорт и экспорт энергоресурсов, шантажом удерживая Армению в зоне своего влияния", - отметил лидер политической силы.

Армения выбрала путь евроинтеграции без проведения люстрации и веттинга, а также диверсификации экономических отношений с ЕС и ослабления российского влияния, заявил на слушаниях политический аналитик Овсеп Хуршудян. По его словам, поспешность такого решения оправдана, так как, иначе, Армения оказалась бы в еще худшей ситуации.

"Армения должна выйти из российских интеграционных структур ОДКБ и ЕАЭС, а также вывести российскую военную базу, полноценно восстановив свою суверенность", - сказал аналитик.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Лидер партии «Во имя республики» Арман Бабаджанян считает, что принятию волевых решений препятствуют опасения в связи с возможной реакцией России, однако, по его мнению, "единственное спасение Армении заключается в разрыве отношений с российской военно-политической системой".

Армения должна подать заявку на членство в ЕС, отметил Бабаджанян. "До этого необходимо, в частности, установить взаимные обязательства с ЕС и США в политических вопросах, а также в сфере безопасности, обороны и экономики, сокращение и прекращение российского присутствие в Армении", - подчеркнул он.

МИД России резко отреагировал на брюссельские договоренности

США и Евросоюз добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода из республики российских пограничников, следует из заявления на сайте министерства иностранных дел России.

"Вашингтон и Брюссель — под эфемерные обещания — добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения", — указали в ведомстве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 марта, что армянские пограничники заступят на службу в аэропорту Звартноц с 1 августа. Согласно армяно-российскому договору от 1992 года о статусе Пограничных войск России в Армении, российские пограничники охраняют государственную границу Армении с Турцией и Ираном. Охрану воздушной границы в аэропорту Звартноц осуществляют армянские пограничники совместно с российскими пограничниками, на КПП "Агарак" охрану государственной границы осуществляет Пограничное управление ФСБ России в Армении, говорится на сайте СНБ Армении.

"Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 г. в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения – США – Евросоюз как очередную попытку «коллективного Запада» втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности", - подчеркивается в заявлении.

Российский МИД указал, что "заявленные в Брюсселе объемы грантовой поддержки не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые Армения продолжает получать от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ". "Подтверждаем настрой всесторонне углублять и расширять отношения с Арменией на принципах, закрепленных в основополагающих двусторонних документах и договоренностях по линии общих интеграционных объединений", - говорится в сообщении.

Ведомство такое сочло, что Запад "не оставляет попыток разрушить фундаментальную основу армяно-азербайджанской нормализации – комплекс трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов". "Именно под нажимом Вашингтона и Брюсселя официальный Ереван приостановил реализацию данных договоренностей, по многим из которых, в частности по вопросу снятия взаимной транспортной блокады, стороны были близки к взаимоприемлемым решениям. В Москве по-прежнему готовы всячески содействовать достижению долгожданного мира между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

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