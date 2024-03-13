Аналитики поспорили о последствиях вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц

13 марта 2024, 21:55

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Вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц может привести к ответным мерам экономического характера, которые серьезно скажутся на положении жителей Армении, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. Реакция России будет сдержанной и, скорее всего, лишь на дипломатическом уровне, возразил их оппонент.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 марта, что армянские пограничники заступят на службу в аэропорту Звартноц с 1 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия получила уведомление Армении о прекращении работы российских пограничников, и добавил, что по этому поводу идут контакты с Ереваном.

Заявления Армении о находящихся в аэропорту Звартноц российских пограничниках и прекращение их работы не будут способствовать безопасности республики, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана. Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет", - привело сегодня ее слова ТАСС. Дипломат отметила, что соответствующее уведомление армянской стороной "было направлено по ведомственной линии". "По дипломатическим каналам мы ничего не получали", - подчеркнула Захарова.

Вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц говорит о том, что армяно-российские отношения продолжают ухудшаться, уверен директор Института ЕАЭС, российский политолог Владимир Лепехин. "Все это означает, что армяно-российские отношения стабильно ухудшаются. И это началось с того дня, когда к власти в Армении пришел Никол Пашинян, который взял курс на активное сотрудничество с Западом. При этом с самого начала было понятно, что шаги Пашиняна приведут к тому, что сначала российские пограничники будут выведены из аэропорта, потом Ереван выйдет из ОДКБ, ЕАЭС, а потом встанет и вопрос вывода российских военных. Все шло к этому", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его прогнозам, ответ России будет, скорее всего, в экономической сфере. "Ответ от России обязательно будет. Он, скорее всего, будет связан с экономикой. Я не исключаю, что цена на энергоносители для Армении будет повышена. Это будет болезненным ответом для Еревана. Цена на газ, например, давно не менялась. Москва может посчитать, что цена на голубое топливо должна быть изменена", - отметил он.

При этом Лепехин прогнозирует, что шаги Москвы могут привести к ухудшению социально-экономической ситуации в Армении, а это в первую очередь ударит по простым гражданам. "В первую очередь пострадают простые жители. Они первыми почувствуют результат политики Пашиняна. Несомненно, будет ухудшаться социально-экономическое положение граждан - после повышения цены на газ все постепенно подорожает. А это в конечном итоге приведет к желанию простых жителей покинуть Армению. И первая страна, куда они захотят переехать, это Россия", - уверен он.

Старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня также считает, что последние события в армяно-российских отношениях свидетельствуют об их ухудшении.

"Да, армяно-российские отношения в последнее время ухудшаются. Но их не стоит драматизировать. Аэропорт - это ворота для дипломатов и партнеров, в первую очередь, западных. Лицо, так сказать. А сотни километров сухопутной границы остаются за российскими пограничниками. То есть российские пограничники будут продолжать охрану армяно-турецкой и армяно-иранской границ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно армяно-российскому договору от 1992 года о статусе Пограничных войск России в Армении, российские пограничники охраняют государственную границу Армении с Турцией и Ираном. Охрану воздушной границы в аэропорту Звартноц осуществляют армянские пограничники совместно с российскими пограничниками, на КПП "Агарак" охрану государственной границы осуществляет Пограничное управление ФСБ России в Армении, говорится на сайте СНБ Армении.

По мнению Гуни, ответные действия России будут более чем сдержанными. "Думаю, Россия не будет предпринимать резких ответных шагов. Особенно в нынешнее время. Ухудшение экономического положения простых жителей и так неизбежно. В таких условиях. Все это может преподноситься как ответные "недружеские" шаги Москвы, что нежелательно для российской стороны. Кремль, наверное, постарается не раздувать из этого пожар, основная реакция - на внутридипломатическом уровне", - указал он.

Гуня также добавил, что в настоящее время вывод российских пограничников из армянского аэропорта – не самая важная тема для Москвы. "Гораздо серьезнее все, что касается ОДКБ и заявлений армянского руководства о заморозке членства в организации. Надо будет воспринимать все в комплексе", - подчеркнул он.

Участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено", заявил премьер-министр Армении в интервью французскому телевидению. Он пояснил, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть". После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Политолог, экономист Сергей Жаворонков считает, что ответ Москвы может быть в сфере экономики. "То, что армяно-российские отношения ухудшаются, это, безусловно, так. Здесь не может быть другой точки зрения. А ответ, скорее, будет в сфере экономики, поскольку у Армении есть такая проблема. Половина армянского экспорта идет в Россию. И его Москва может легко заменить, импортируя те же продукты из других стран – Азербайджана, Узбекистана и так далее. А Армении будет крайне проблематично заместить этот экспорт, вариантов здесь мало. Есть проблема экономической зависимости от России, что не позволяет Еревану, например, отключать вещание российских телеканалов, которые последними словами кроют Пашиняна", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его мнению, не стоит ждать резких ответных шагов от Москвы. "Россия уже намекала армянской стороне, что ответы могут быть в экономической плоскости. При желании хоть завтра можно запретить ввоз армянских продуктов. Но Россия не хотела бы наносить Армении явный враждебный удар, потому что российская администрация надеется, что она сможет поменять власть в Армении на более пророссийскую", - отметил он.

Жаворонков также подчеркнул, что резкий ответ Москвы в первую очередь ударит по простым жителям. "А в России этого не хотят. Москва понимает, что из-за своей позиции в армяно-азербайджанском конфликте многие армяне настроены против России, и усугублять ситуацию явно не стоило бы. То есть ответ Москвы будет дозированным. Например, не будет тотального эмбарго на армянскую продукцию. Будут запреты каких-то производств, владельцы которых явно поддерживают Пашиняна", - предположил он.

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