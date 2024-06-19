Армения отказалась от участия в мероприятии ОДКБ

19 июня 2024, 19:36

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в Алматы.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он не назвал конкретные сроки. Заявление Никола Пашиняна больше похоже на политические манипуляции, чем на реальные планы, поскольку в этом направлении нет практических шагов, а сам выход из ОДКБ не улучшит отношения Еревана с Западом отметили опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.

Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в ОДКБ "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если ОДКБ не выполнит свои обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он 28 февраля.

Армения отказалась от участия в заседании Совета внешнеполитических ведомств государств - членов ОДКБ.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета внешнеполитических ведомств государств - членов ОДКБ. Заседание намечено на 21 июня в столице Казахстана, сообщила сегодня пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян

Бадалян отметила, что планируется, что на заседании пор председательством Казахстана главы МИД стран - членов ОДКБ обсудят международную ситуацию в регионе, механизмы усиления координации в сфере внешней политики, а также подведут итоги многопланового сотрудничества в рамках организации. "Ожидается, что Совет одобрит ряд проектов решений, которые будут вынесены на утверждение в ходе очередной сессии Совета, намеченная на 28 ноября 2024 года", - отмечает Ани Бадалян.

Уверенность Армении в пользе участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ослабла вплоть до угроз покинуть организацию после того, как Россия отказалась вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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