Политологи объяснили участие посла Армении в мероприятии ОДКБ

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Участие армянского посла во встрече представителей ОДКБ подчеркнуло стремление Еревана сохранить отношения с Москвой на фоне рассчитанной на западную аудиторию угрозы Армении покинуть ОДКБ.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 февраля объявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если ОДКБ не выполнит обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он 28 февраля. 19 июня стало известно, что глава МИД Армении отказался участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

12 июня Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, но не назвал конкретные сроки. Заявление Никола Пашиняна похоже на политические манипуляции, а не на реальные планы, поскольку в этом направлении нет практических шагов, и отношения Армении с Западом выход из ОДКБ не улучшит, отметили ереванские политологи.

Глава МИД России Сергей Лавров провел 13 ноября в Москве встречу с послами и постоянными и полномочными представителями государств-членов ОДКБ, и "впервые за долгое время" посол Армении принял участие во встрече, сообщило 14 ноября российское издание "Союзники ОДКБ".

На встрече обсуждались "ключевые вопросы развития многопланового взаимодействия в рамках Организации с акцентом на подготовку сессии Совета коллективной безопасности и совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане 28 ноября", указано в публикации, размещенной 13 ноября на сайте МИД России. Публикация проиллюстрирована совместной фотографией участников встречи, среди которых виден посол Армении в России Гурген Арсенян.

Послом в России 15 августа был назначен бывший депутат парламента от фракции Пашиняна Гурген Арсенян, сообщило в тот же день ТАСС.

Участие посла Армении в рабочей встрече в рамках ОДКБ прокомментировали "Кавказскому узлу" политолог Андриас Гукасян, политобозреватель Акоп Бадалян и политолог Армен Варданян.

Участие посла во встрече было согласовано с официальным Ереваном, а Армения не прерывала свое участие в ОДКБ, убежден Андриас Гукасян. «Армения не участвовала в некоторых мероприятиях и учениях, однако своего участия в управлении ОДКБ никогда не прерывала», - сказал он.

Нет каких-либо предпосылок разрыва отношений Армении с ОДКБ

По словам политолога, нарратив о выходе Армении из ОДКБ является "пропагандистским". «Все заявления – блеф. Нарратив адресован Западу, чтобы создать ожидание, что разрыв [с ОДКБ] возможен. Армении важно сохранить отношения с Западом. Нет каких-либо предпосылок разрыва отношений Армении с ОДКБ и изменения геополитического вектора», - сказал Гукасян.

Он предположил, что отношения Еревана с НАТО не претерпят изменений, но и прогресса не будет. «Возобновит Армения участие в деятельности ОДКБ - зависит от международной ситуации. Власти Армении выбрали тактику выжидания – следовать решениям, которые принимают геополитические центры. Собственных целей и задач у них нет. Следят за международной обстановкой, рефлекторно придерживаясь середины», - сказал политолог.

Уверенность Армении в пользе от участия в ОДКБ ослабла после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Армянская внешняя политика "30 лет исходит из принципа комплементаризма" – стремления одновременно сотрудничать с двумя политическими конкурентами, отметил Гукасян. «Такая политика лишает возможности развития с использованием полноценного сотрудничества с Западом. Выбор между Западом и Россией – выбор уровня и качества развития. Сохраняя российский внешнеполитический вектор, Армения упускает возможности для развития экономики, укрепления армии», - подчеркнул политолог.

Мнение о том, что армянский посол не мог самостоятельно, без согласования с МИД, принять решение об участии в формате ОДКБ, высказал и Акоп Бадалян. «Участие армянского посла говорит о намерениях правящей силы возобновить участие в ОДКБ. Решение армянских властей может быть обусловлено изменениями на внешней арене, в частности, избранием [президента США Дональда] Трампа», - сказал он.

По сути, такая позиция Армении выгодна всем

Заморозка участия в ОДКБ – политическое заявление, правового механизма такого нет, пояснил политобозреватель. «Примечательно, что со стороны ОДКБ и России нет негативной реакции на заморозку Арменией своего участия. По сути, такая позиция Армении выгодна всем. В частности, это позволяет избежать ответственности за безопасность Армении», - отметил Бадалян.

По его мнению, Россия, исходя из геополитических реалий, не в состоянии в одиночку модерировать ситуацию на Южном Кавказе, и у Ереване нет иного выбора, кроме как работать и с Западом, чтобы использовать возможности Запада для нивелирования рисков.

«Ереван работает с Западом, убеждая, что не продвигает интересы России и готов с ними работать, но есть красные линии, которые они перейдут, если Запад предоставит гарантии. Другое дело, что Запад не предоставит гарантии безопасности и защиты от Азербайджана и Турции. Но в этом случае теряется мотивация заключить мир на условиях Азербайджана и Турции», - предположил политобозреватель.

Было бы странно обсуждать рабочие детали саммита, но на саммит не ездить

По его мнению, это "подвешенное состояние" продлится до тех пор, пока сверхдержавы не предопределят судьбу Южного Кавказа. Бадалян считает, что в ближайшее время станет понятно, разморозит Ереван свое участие в ОДКБ или нет. «Если в преддверии саммита ОДКБ посол участвует в рабочей встрече, встает вопрос формата участия Армении. Было бы странно обсуждать рабочие детали саммита, но на саммит не ездить», - сказал он.

Армения продолжит бойкотировать участие в ОДКБ, считает в свою очередь Армен Варданян. По его мнению, участие посла было "ознакомительным". «Но это не значит, что Армения резко изменит внешнеполитический курс на сближение с Западом. В ближайшее время такого ожидать не стоит. На данный момент Армении удалось диверсифицировать военные закупки. Нужно также обеспечить диверсификацию энергетической независимости, но экономические возможности для этого туманны. Армения сидит на игле реэкспорта в Россию, а ослабление экономической зависимости от России пока не вычерчивается», - заявил он.

Для России несмертельна заморозка Арменией участия в ОДКБ

Власти Армении заняли выжидательную позицию, ожидая развязки конфронтации Запада и России, считает Варданян. «Для России несмертельна заморозка Арменией участия в ОДКБ. Более того, Армения ей нужна для обхода санкций. В Кремле, скорей всего, рассчитывают, что после завершения [военной операции] в Украине в их пользу, усилят давление на Армению и вернутся на Южный Кавказ. В Армении тоже ждут окончания [военной операции] в Украине, [возможности оценить] насколько ослабленной Россия выйдет из конфликта, чтобы принять окончательное решение о выходе из ОДКБ», - заключил политолог.

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