Участники акции в Ереване призвали отменить трехстороннее заявление по Карабаху

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"Национально-демократический полюс" на митинге в Ереване призвал власти Армении отказаться от трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и строить диалог с Азербайджаном на основе принципов международного права.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан не смогут достичь согласия разблокировать коммуникации без всеобъемлющего соглашения о мире, а трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года фактически не действует, указали ереванские аналитики, не исключив возможность силового захвата коридора. Заявление остается единственным документом о прекращении огня, а Армения не желает выполнять свою часть договоренностей по разблокировке коммуникаций, возразили бакинские политологи.

Текст 9 трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября, опубликован на "Кавказскому узле".

Оппозиционное движение "Национально-демократический полюс" провело сегодня митинг на площади Свободы в Ереване с требованием отказаться от трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года.

Участники митинга растянули транспарант с лозунгом "Свободная, независимая Армения!", а также держали плакаты с надписями "Нет Армении без Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")!", "9 ноября" - предательский документ", "Пленные четыре года ждут", "Отвергнем "9 ноября" и так далее, а также государственные флаги Армении.

Цель сегодняшнего митинга, как отметил в своем выступлении, которое транслировалось в прямом эфире на официальной странице НДП в Facebook*, член Совета НДП Ара Папян, заявить о своем несогласии с содержанием трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. "Этот документ не принес перемирия", - отметил Папян.

В документе девять пунктов, из которых восемь - либо не были выполнены, либо, если выполнены, то только в логике уступок Армении, указал он. "В одном пункте заявления говорится, что войска сторон останавливаются каждый, где стоит, но сразу идет требование об отводе армянских войск с территории Акна и других частей Арцаха. Нарушен пункт о пятикилометровом коридоре, где должна была быть обеспечена безопасность армян. Это заявление о перемирии не может принести мир в регион, потому что оно несправедливое. Несправедливое, потому что не может целый народ лишиться своей тысячелетней родины по причине того, что противная сторона имеет нефть и газ", - заявил Ара Папян.

Папян как альтернативу "9 ноября" привел принципы МГ ОБСЕ, которая более 30 лет занималась урегулированием карабахского конфликта. Первый принцип, по его словам, касается уважения территориальной целостности, "однако, это не означает уважение границ административных единиц СССР". "Территория - означает границы, признанные международными нормами и международными межгосударственными документами. Да, мы согласны заключить мир, мы согласны на делимитацию и демаркацию границ, но это не должно происходить на предательской, сталинской и большевистской основе, подтверждая эту преступную сделку, а на основе международного права", - заявил Папян.

Второй принцип МГ ОБСЕ гласит о праве наций на самоопределение, который предполагает, что арцахский армянский народ имеет самостоятельно решить свою судьбу. "И самоопределение не означает лишь независимость, но и воссоединение с Арменией. И это воссоединение должно состояться, потому что Арцах был оторван от Армении незаконным путем", - подчеркнул политик.

Третий принцип - это неприменение силы и неприменение угрозы силы, отметил Папян. "И сегодня, когда говорят, что мы проиграли и соответственно должны принять условия противника, это преступное нарушение международных прав", - добавил он.

Армянские власти, по его мнению, должны потребовать от сопредседателей МГ ОБСЕ (Франция, США и Россия) подвергнуть санкциям сторону, которая нарушила утвержденный ими же принцип неприменения силы. "Мы должны вернуться к мадридским принципам. Армения должна восстановить военно-политический баланс с Азербайджаном, и только в этом случае может быть мир, справедливость и стабильность", - заявил Папян.

Ровно четыре года назад произошло предательство тысячелетия, заявил член совета НДП Ваге Гаспарян. "Сложно сказать, с какого года был внедрен "план Лаврова", возможно, с 2014 - 2015 года, а до этого были казанские договоренности. Но первые шаги по этому плану были сделаны в апреле 2016 года. Однако тогда, благодаря геройству наших ребят, не подчинившихся приказу по отступлению, планы Путина и Алиева не осуществились", - отметил в своем выступлении Гаспарян.

Вторая попытка реализации "плана Лаврова' провалилась, по его словам, благодаря мятежу "Сасна Црер". "Стало ясно, что Серж Саргсян не может обеспечить реализацию этого плана, поэтому началась операция по смене Саргсяна на кого-то другого", - указал Гаспарян.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. В здании также находились заложники, однако мятежники отпустили всех за день до сдачи. При захвате здания один человек был убит и еще шесть - ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. Хроника захвата отрядом "Сасна Црер" здания полка полиции опубликована на "Кавказском узле".

По словам Гаспаряна, кандидатом был Карен Карапетян, который был назначен на тот период премьер-министром Армении, но, "объявивший так называемую бархатную революцию Пашинян настоял на своей кандидатуре, пообещав сделать больше".

После этого, как отметил Гаспарян, под руководством Путина, Алиева и Пашиняна пошел процесс отчуждения Арцаха путем террора, блокады, этнических чисток.

"Мирное соглашение", над которым сегодня работают Армения и Азербайджан, Гаспарян назвал "бумажкой о капитуляции Армении, о ликвидации ее государственности и суверенности". "Пашинян готов подписать любую бумажку ради воспроизводства собственной власти", - отметил он.

По его словам, прокремлевская оппозиция в Армении помогает Пашиняну удержаться у власти, чтобы довести сделку с Азербайджаном до конца. Пример тому - выборы 2021 года. "В качестве бонуса эта так называемая оппозиция получила мандаты в парламенте, и эти мандаты они ни за что не сложат. А нам приходится "наслаждаться таким парламентом", - отметил Гаспарян.

Сейчас, по мнению Гаспаряна, появилась новая необходимость воспроизводства власти Пашиняна, который хочет заключить "мирный договор", чтобы на выборах представить его как свое достижение. "Но Алиев затягивает и доведет дело до того, что навяжет Армении все свои условия, только после этого он поставит под бумажкой подпись", - отметил он.

Гаспарян перечислил, последние требования Баку, среди которых изменение Конституции Армении, исключение из Конституции и Декларации о независимости положения о воссоединении Арцаха с Арменией, положения о геноциде армян, отказ от международных исков против Азербайджана, прекращение пребывания на территории Армении европейской наблюдательной миссии и отказ от вооружения армии Армении.

"Только после вывода наблюдателей из Армении Пашинян вместе с Алиевым, Путиным и Эрдоганом смогут начертить новую границу. Но для этого Пашиняну нужна новая легитимность и новые выборы. Для этого он призовет на помощь Путина, который должен будет вновь обеспечить победу Пашиняна. Время работает против них, поэтому, скорее всего, Пашинян пойдет на досрочные выборы. Но, поскольку он уверен, что народ его уже не примет, он внес изменения в Избирательный кодекс Армении, согласно которым, если в избирательный период объявляется военное положение, то итоги выборов аннулируются. И тут придет на помощь Алиев, который создаст эскалацию на границе, Пашинян объявит военное положение и аннулирует выборы", - заявил Гаспарян, добавив, что эти изменения раскритиковали западные партнеры, Венецианская комиссия, отметив, что это прямой путь к диктатуре.

Инициатива стала следствием низкого рейтинга Пашиняна и его команды, поскольку предложенные поправки дают партии власти возможность отменить не устраивающие ее результаты выборов, считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

Отрицание трехстороннего заявления от 9 ноября должно быть прерогативой для всех армян, заявил в своем выступлении лидер партии "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян. Путем войны, угрозы войны никакой документ не может быть принят, и это подтверждается в международных конвенциях, подчеркнул он.

Заявление от 9 ноября 2020 года - это не документ, подписанный под угрозой войны, а документ, подписанный путем войны

Он привел пример Московского русско-турецкого договора 1921 года, когда "два непризнанных международным правом государства (Россия и Турция) решили вопрос признанного международным правом третьего государства (Армении)". А до этого была в отношении Армении военная агрессия. "Это имеет непосредственное отношение к "9 ноября 2020 года". 16 марта 1921 года Российская империя решила создать для себя комфортные условия. Армения своей независимостью аннулировала русско-турецкий сговор де-факто. Сегодня Россия и Турция заявлением от 9 ноября 2020 года возвращают навязанные Армении условия 1921 года", - отметил Айрикян.

Он раскритиковал власти Армении за то, что сегодня в азербайджанском плену еще остаются армяне и за то, что их называют "пленными", а не "заложниками", которыми по факту являются.

Айрикян подчеркнул, что "заявление от 9 ноября 2020 года - это не документ, подписанный под угрозой войны, а документ, подписанный путем войны".

По его мнению, не количеством собравшихся на митинге людей определяются настроения народа. Разного рода серьезные исследования показывают, что Никол Пашинян имеет максимум 10-15% поддержки народа, однако принятая еще Сержем Саргсяном Конституция позволяет ему держаться у власти. Многие пытаются изменить ситуацию легким путем, требуя отставки Пашиняна, но этот путь не реализуем. По его мнению, нужно создать коалицию. "Мы готовы сотрудничать с единомышленниками", - добавил Айрикян.

Член НДП Ваагн Авакян обвинил Россию в соучастии в агрессии против армян. Авакян зачитал показания бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, который возглавлял ведомство в период войны 2020 года, которые тот дал парламентской расследовательской комиссии 1 августа 2023 года, в которых говорится, что "с российской стороны было указание не провоцировать и проявить хладнокровие, что и было сделано с армянской стороны".

"Сбить турецкие F-16, которые обеспечивали азербайджанское превосходство в небе, было возможно, но мы не сбивали, поскольку было принято решение не нагнетать ситуацию", - привел цитату Тонояна Авакян.

Тоноян признался, что Россия призвала не сбивать турецкие F-16, и они выполнили это указание, чтобы привести армянскую сторону к поражению. "Это открытое признание национального предательства, и это лишь один эпизод предательства", - указал он.

Другое доказательство предательства, как отметил Авакян, это интервью Никола Пашиняна газете Telegraph 30 октября 2020 года. Пашинян в интервью заявил, что "считает оптимальным решением ввод российских миротворцев в зону карабахского конфликта". "Пашинян единолично решил ввести российские войска в Арцах, что привело к новой агрессии в 2023 году. Это признание в предательстве и признание в соучастии в русско-азербайджанском преступном сговоре, что привело к очистке Арцаха от армян", - обвинил Пашиняна Авакян.

Кроме этого, по его словам, 22 сентября 2023 года, за пару часов до заседания Совета безопасности ООН по Карабаху, Пашинян вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook* с заявлением о том, что "в этот момент в Нагорном Карабахе нет угрозы для безопасности мирного населения". Тем самым Пашинян обеспечил алиби для Турции и Азербайджана, чем и они воспользовались на заседании Совбеза ООН и провалили принятие какой-либо резолюции.

Митинг, в котором, по данным участников, принимали участие до 500 человек, перешел в шествие по центральным улицам Еревана, участники шествия выступали с обвинениями в адрес действующих властей. Полиция сопровождала шествие, по словам участников мероприятия, инцидентов с силовиками не было.

Заявление от 9 ноября - это результат применения геноцидальной военной силы, и это не скрывает даже Алиев. Поэтому с точки зрения международного права это заявление нелегитимно

Митинг НДП сегодня нельзя назвать показателем, по которому можно судить о популярности той или иной силы, считает политический обозреватель, редактор Step1 Наира Айрумян. По ее словам, митинг НДП был посвящен заявлению от 9 ноября 2020 года, и численность участников уже не имеет никакого значения. Тут важно, чтобы, хоть какая-то политическая сила в Армении подняла вопрос о незаконности и нелегитимности этого заявления, и на митинге это было очень четко озвучено.

Спикеры, по ее словам, подчеркнули, что международное право не допускает заключения договоров, которые были приняты под угрозой силы, а тем более, с применением этой силы. "Заявление от 9 ноября - это результат применения геноцидальной военной силы, и это не скрывает даже Алиев. Поэтому с точки зрения международного права это заявление нелегитимно", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян.

Она добавила, что очень важно было также заявление НДП о том, что действующие власти имеют все права на то, чтобы заявить о незаконности трехстороннего заявления и обжаловать его, в том числе пункты, которые выполнены.

"Спикеры митинга заметили, что неслучайно Алиев требует включить в текст договора пункт о том, что стороны не станут обжаловать в международных судах и инстанциях текст договора, который будет подписан. Если это легитимный договор, соответствующий международным стандартам, нормам, то зачем нужен этот пункт? Единственная причина, по которой Алиев хотель бы включить этот пункт, это то, что в любой момент армянское правительство, будь то нынешнее, то будущее, может обжаловать договор, и никто не станет протестовать против этого, что поставит под сомнение легитимность договора", - отметила Айрумян.

По ее словам, сегодняшний митинг НДП был очень важен, так как поднял эти вопросы на фоне тотального молчания оппозиции и власти. "Армянское общество все понимает, но определенная часть политической элиты выбирает свои шаги, исходя из конъюнктуры", - заключила Айрумян.

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