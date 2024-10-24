Власти Армении создают рычаг для отмены результата выборов

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Инициатива Минюста Армении позволяет приостановить процесс голосования в случае объявления чрезвычайного или военного положения до завершения подсчета голосов и подведения окончательных итогов, чтобы затем организовать новое голосование. Правящая сила пытается создать себе возможность отменить результаты выборов в случае нежелательного итога голосования, считают опрошенные «Кавказским узлом» армянские политологи.

Обсуждая поправки в Избирательный кодекс, предложенные Минюстом Армении, парламентская оппозиция обвинила правящую силу в попытке создать механизм репродукции власти в обход избирательного процесса. Поправки регулируют порядок выборов в случае объявления чрезвычайного или военного положения. В частности, они предполагают, что в случае объявления чрезвычайного или военного положения до завершения подсчета голосов и подведения окончательных итогов голосования процесс будет приостановлен, а для его возобновления будет организовано новое голосование, передал корреспондент «Кавказского узла».

О том, что поправки дают правящей силе возможность для репродукции власти в обход выборов, заявила в ходе обсуждения депутат блока «Айастан» Арменуи Кюрегян. «Власти получают возможность спровоцировать чрезвычайную ситуацию, чтобы сорвать избирательный процесс, если итоги голосования не устроят их», - предположила депутат.

Замминистра юстиции Арменуи Арутюнян, представлявшая парламенту проект поправок, отвергла опасения оппозиции. По ее словам, чрезвычайное или военное положение вводятся в исключительных случаях.

«Если же из-за чрезвычайного или военного положения в одном из регионов голосование не будет проведено, это скажется на итогах выборов. Приостановка голосования в этом случае необходима», - отметила замминистра.

Правящая сила пытается создать себе некоторые преимущества на фоне катастрофически низкого рейтинга, заявил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» политолог Андриас Гукасян. Он напомнил данные социологического опроса, согласно которым правящую силу поддерживают 22%, а личный рейтинг Пашиняна составляет 15%.

«Чем труднее удержать власть, тем сильнее тенденции к диктатуре, это общее правило. Отдать власть оппонентам не желают, так как накопилось много злоупотреблений, это чревато уголовными преследованиями. Правящей силе остается либо передать власть по предварительной договоренности, либо всячески цепляться за власть», - отметил политолог.

Для Пашиняна вопрос трансфера власти стала серьезной проблемой, полагает Гукасян. «Если манипуляциями не удается удержать власть, остается переходить к более жесткими способами удержания власти», - подчеркнул он.

Инициатива стала следствием низкого рейтинга Пашиняна и его команды, поскольку предложенные поправки дают партии власти возможность отменить не устраивающие ее результаты выборов, считает политический обозреватель Акоп Бадалян

«Правящая сила понимает, что не сможет выборами сохранить власть. Эта инициатива расширит поле для маневров, позволит применить этот инструмента для сохранения власти. Фактически власти идут на ужесточение условий выборов», - заявил он «Кавказскому узлу».

Вместе с тем он уверен, что эта инициатива не приведет к формированию диктатуры и в целом для Армении такая перспектива исключена. «В условиях отсутствия политического и общественного сопротивления любая власть стремится гибридными способами удержать власть. Но такая политика, в конечном счете, приведет к общественному сопротивления. Такая политика может привести к обратному эффекту», - пояснил Бадалян.

Политолог Сурен Суренянц согласен с мнением, что правящая сила создает механизм для отмены итогов голосования, чтобы удержать власть.

«Единственным достижением смены власти в 2018 стала электоральная свобода. Это было главным достижением, но эта инициатива ставит под угрозу уничтожения института свободных выборов», - заявил он «Кавказскому узлу».

Формально институты демократии сохранялись, правящая сила не фальсифицировала выборы и не вмешивалась в ход голосования, добавил политолог. «Но, если оппозиция выигрывала на местных выборах, власть «корректировала» итоги выборов давлением и компроматами. А этими поправками создается законодательная основа для отмены выборов. Оснований для объявления чрезвычайного положения много, от аварий до пандемии. Власти могут спровоцировать массовые драки на избирательных участках, объявить ЧП и отменить итоги голосования», - предположил Суренянц.

Вместе с тем он также видит предпосылок для установления диктатуры, отмечая, что правящая сила морально износилась. Суренянц уверен, что у Пашиняна и его команды нет шансов сохранить власть.

«У нас очень слабая власть, хотя и оппозиция довольно слабая, но этот вакуум создает возможности для революции. Власти вынуждены соперничать не только с парламентской оппозицией, но и с внесистемной. Правящая сила пытается закрутить гайки, но каждая такая попытка приводит к росту общественного недовольства», - заключил политолог.

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