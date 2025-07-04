Азербайджанские военные и жители Карабаха рассказали суду о пытках в плену

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Потерпевшие, выступившие на очередном заседании по делу лидеров непризнанной Республики Нагорный Карабах, рассказали военному суду в Баку, как попали в плен к армянским военным и подвергались пыткам.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании 12 июня бывший командующий карабахской армией Левон Мнацаканян рассказал, какие мины устанавливались в районах вокруг Карабаха в разные годы конфликта.

На очередном заседании по делу бывших руководителей непризнанной Республики Нагорный Карабах в Бакинском военном суде 3 июля показания дали потерпевшие, которые в разные годы конфликта попали в плен - азербайджанские военные и жители Карабаха.

Один из них, Мобиль Ахмедзаде, рассказал суду, что был тяжело ранен 8 ноября 2020 года при взрыве снаряда, выпущенного армянскими военными из танка. После ранения он потерял сознание, очнувшись спустя пять дней, 13 ноября, и понял, что попал в плен: неизвестный в военной форме на просьбу дать ему воды ударил его ногой по голове. После второй потери сознания он пришел в себя, будучи привязанным к кровати, правую ногу ему ампутировали до бедра. По словам Ахмедзаде, его доставили в Ереван и несколько раз пытали, но 14 декабря передали азербайджанской стороне.

Потерпевший Эльдар Абдуллаев рассказал, что попал в плен раненым летом 1993 года. До конца марта 1994 года, когда состоялся обмен пленными, его содержали в детской больнице Ханкенди (армянское название - Степанакерт) и регулярно подвергали пыткам, не оказывая необходимой медпомощи в связи с ранениями. По словам Абдуллаева, его и других раненых регулярно избивали прикладами автоматов, резиновыми дубинками и ногами, пытали зажженными сигаретами и ножом. Во время содержания в детской больнице он "стал свидетелем избиения и убийства одного раненого азербайджанца", передает "Азертадж".

Эльнур Мехтиев попал в плен в феврале 2000 года и провел в плену шесть месяцев. По словам Мехтиева, армянские военные жестоко избивали его кулаками, ногами и прикладом автомата, а затем привязали его веревкой к столбу и держали босиком на снегу целую ночь. В результате обморожения ему ампутировали все пальцы на левой ноге. Большую часть времени его содержали в Ханкенди, но незадолго до очередного обмена пленными его перевезли в следственный изолятор в Армении.

Пострадавший Шахруз Алиев сообщил, что в феврале 1992 года был взят в плен армянскими военными в числе других жителей окруженного села Гарадаглы. По его словам, пленных увезли в Ханкенди, причем "большинство молодых людей были расстреляны по дороге". Алиева и других пленных ежедневно избивали металлическими предметами и часами заставляли стоять на морозе в снегу. Алиев провел в плену 54 дня, его дядя и двоюродный брат были убиты, а о судьбе родного брата, который также попал в плен, ничего не известно.

Идаят Аскеров, раненный при обстреле Агдамского района 28 декабря 1993 года, находился в плену до 8 мая 1995 года, его содержали на гауптвахте воинской части близ Ханкенди, в Шушинской тюрьме и в детской больнице. По словам Аскерова, его постоянно избивали кулаками, ногами, железными и резиновыми дубинками. Таир Джафаров, который провел провел в плену три месяца в 1992 году, рассказал, что за все это время ему ежедневно давали лишь кружку воды и маленький кусок черствого хлеба. Во время плена ему вырвали плоскогубцами зуб.

Следующее заседание назначено на 4 июля.

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