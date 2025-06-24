Арутюнян рассказал суду в Баку о финансировании и заселении Нагорного Карабаха

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Бюджет непризнанной республики Нагорного Карабаха составляли средства, выделенные из бюджета Армении, строительство велось на средства благотворительных фондов, а жители Армении могли беспрепятственно переселяться в Карабах и окрестные районы в поисках лучших условий для хозяйства.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании 13 июня Левон Мнацаканян рассказал, что запуски ракет по гражданским объектам в Азербайджане осуществлялись под управлением вооруженных сил Армении.

На очередном заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха в Бакинском военном суде 23 июня вновь был допрошен обвиняемый Араик Арутюнян, занимавший пост президента непризнанной республики в 2020-2023 годах.

Новые показания Арутюняна касались деятельности Всеармянского фонда "Айастан", созданного по указу президента Армении в 1992 году. Обвиняемый пояснил, что участвовал во всех заседаниях фонда, который “реализовывал инфраструктурные проекты в Карабахе”. “Он занимался строительством школ, детских садов, а также другими благотворительными инициативами", цитирует слова Арутюняна Report.

Значительные средства, собранные фондом в период Второй Карабахской войны, предназначались, по его словам, для строительства жилья. После войны на эти деньги проложили несколько дорог и начали строить несколько населенных пунктов, но строительство не было завершено. Обвиняемый также назвал другие фонды, которые финансировали строительство в разных населенных пунктах региона.

Арутюнян подтвердил, что в районы Азербайджана, которые в течение определенного времени не были подконтрольны Баку, заселялись жители приграничных территорий Армении, а также приезжие из Сирии и Ливана. Переселение из Сюникской области Армении на эти территории, в частности в Лачинский район, он объяснил тем, что там было больше возможностей вести хозяйство. "Мы им не мешали. Они сами выбирали, где хотят жить и чем хотят заниматься", - цитирует его слова о переселенцах из Армении “Азертадж”.

Бюджет непризнанной республики, по словам Арутюняна, формировался властями Армении: ежегодно из бюджета страны выделялись средства в виде "беспроцентного кредита", при этом вооруженные силы финансировались отдельно. Банки, работавшие в Нагорном Карабахе, в том числе главный банк непризнанной республики "Арцахбанк", были зарегистрированы ЦБ Армении в Ереване.

В одном из документов, изученных на заседании, было приведено утверждение Арутюняна о том, что удары по городу Гянджа во время войны 2020 года были нанесены по его заданию. Арутюнян, который уже опровергал эти данные ранее, вновь заявил, что у него “не было полномочий” отдавать такие приказы, поскольку карабахская армия полностью подчинялась ВС Армении. "Не было полномочий действовать самостоятельно. Это соединение не имело права подчиняться нам, выполнять наши указания", - сказал он.

Следующее заседание по делу карабахских руководителей назначено на 30 июня.

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