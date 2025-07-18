Более 100 заявлений от карабахских беженцев направлено в ЕСПЧ

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Правозащитники направили в Европейский суд по правам человека более 100 заявлений по защите собственности беженцев из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года бывший председатель агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян сообщил, что азербайджанские власти разрушили исторические кварталы Степанакерта вдоль улицы Туманяна. Беженцы из Карабаха назвали целью сноса домов лишение людей возможности в них вернуться. В ноябре стало известно о новых фактах уничтожения застройки в городе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Подготовка и подача жалоб в суд по правам человека в Страсбурге осуществлялась по инициативе НПО "Союз "Арцах" и офиса омбудсмена Нагорного Карабаха. На официальном сайте "Союза "Арцах" размещена электронная анкета для заполнения, а также телефон для связи.

Сбор данных о нарушениях прав человека властями Азербайджана, включая данные о потерянном жилье и другом имуществе, осуществляют "Союз "Арцах", защитник прав человека Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и их партнеры, данные собираются для возможных международных судебных разбирательств. Беженцам из Нагорного Карабаха предлагается заполнить анкету, чтобы инициировать разбирательства в международных инстанциях, вы можете заполнить анкету ниже. Организация гарантирует, что данные "могут быть использованы исключительно в международно-правовых целях" с письменного согласия заявителя.

На основании собранных сведений более 100 заявлений уже направлено в Европейский суд по правам человека, сбор данных продолжается, сообщил председатель организации "Союз "Арцах", бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Главное требование насильственно перемещенных - вынесение ЕСПЧ соответствующих решений в пользу арцахцев, в данном случае решений по защите имущества, принадлежащего конкретным лицам. Это требование о компенсации за уничтоженное имущество или сформулированные требования в общем контексте о возвращении имущества", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что "азербайджанская сторона массово сносит целые кварталы Степанакерта, стирает с лица земли населенные пункты или незаконно заселяет в собственность арцахцев своих граждан". "Страсбургский суд обязан зафиксировать все эти нарушения и обязать Азербайджан прекратить все эти преступные действия в оккупированном Арцахе", - заявил Бегларян.

Вся информация о разрушении и уничтожении населенных пунктов Нагорного Карабаха собирается по спутниковым снимкам, видеозаписям в соцсетях и публикациям в азербайджанских СМИ, указывают в организации "Агентство по развитию туризма и культуры Арцаха".

"6 июля в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео из Степанакерта, где видно, что один квартал Степанакерта снесен до основания. Это на улице Артура Мкртчяна: шесть многоэтажных жилых домов, не менее 25 построек общественного назначения общей площадью 1,3 гектара. Известно о масштабных сносах селитебной застройки Степанакерта в шести исторических кварталах - 6,5 гектара, и в кварталах, прилегающих к территории Арцахского государственного университета и площади Свободы - 5,7 гектара. В различных кварталах Степанакерта также точечно сносят жилые здания и общественные сооружения. На сегодняшний день подтвержденная площадь массово снесенной застройки составляет не менее 14 гектаров", - сообщил глава "Агентства по развитию туризма и культуры Арцаха" Сергей Шахвердян.

Анализ спутниковых снимков показывает, что Азербайджаном уничтожаются не только армянские историко-культурные памятники в оккупированном Арцахе, но и целые населенные пункты "с домами, улицами, историческими слоями практически", отметил омбудсмен по вопросам культурного наследия армянского нагорья Овик Аванесов. В частности, снимки 2025 года свидетельствуют о полном уничтожении села Саргсашен, ранее было выявлено исчезновение села Карин Так в Шушинском районе, общин Мохренес, Мариамадзор, Цамдзор, Тагут-Тагот, Аракел в Гадрутском районе. "Азербайджан целенаправленно ведет политику по устранению всего армянского в Арцахе", - сказал Аванесов.

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