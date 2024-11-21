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03:27, 21 ноября 2024

Беженцы из Карабаха возмущены уничтожением застройки Степанакерта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший министр культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян призвал карабахских армян подавать иски в ЕСПЧ в связи с массовым сносом жилых домов и общественных зданий в Степанакерте азербайджанской администрацией. 

Как писал "Кавказский узел",12 октября бывший председатель агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян сообщил, что азербайджанские власти разрушили исторические кварталы Степанакерта вдоль улицы Туманяна. Беженцы из Карабаха назвали целью сноса домов лишение людей возможности в них вернуться. 

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.  К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

В Степанакерте продолжается масштабный снос общественных и жилых зданий, сообщил бывший министр культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян. "Мы уже не успеваем фиксировать сносы, осуществляемые азербайджанской администрацией в Степанакерте. Опубликованные видеокадры из Степанакерта доказывают, что снесен еще один квартал рядом с Арцахским государственным университетом", - написал он на своей странице в Facebook*.  

По словам Шахвердяна, снесены также здания второго административного корпуса и второго учебного корпуса университета, общежития, здание гостиницы "Ахтамар" и прилегающая к ней жилая и общественная застройка - четыре многоэтажных жилых дома и три административных здания Минобороны НКР. "Таким образом, только вокруг университета под нож бульдозеров попало не менее 7 га жилой и общественной застройки", - отметил Шахвердян.

Он напомнил, что ранее были снесены около 3,5 га жилой застройки напротив Арцахского государственного университета - восемь многоквартирных домов и общественные строения, в том числе магазины, гаражи и офисы. В центре города, по его словам, снесены здания на территории около 8,5 га, еще около 2,5 га жилой застройки снесены на территориях, прилегающих к шести историческим кварталам. Разрушены здания парламента Нагорного Карабаха, Союза ветеранов и гостиницы "Армения" на площади Возрождения."С лета 2024 года Азербайджан сравнял с землей не менее 15 многоквартирных дома в Степанакерте. Количество снесенных частных домов не поддается учету", - отметил Шахвердян. 

Он посетовал, что власти Армении не реагируют публично на разрушение собственности армян в Нагорном Карабахе. Бывший чиновник уверен, что собственники должны подавать иски с требованием компенсации в ЕСПЧ. "Азербайджан уверен в безнаказанности, и эта уверенность подтверждается отсутствием хоть какой публичной реакции со стороны Армении и госструктур Нагорного Карабаха. Я сам лично буду судиться с Азербайджаном по вопросу компенсации за уничтоженное имущество", - отметил Шахвердян, добавив, что его частный дом в центре города тоже разрушен.

В социальных сетях 20 ноября появились новые видеокадры, на которых видно разрушение многоквартирных жилых домов на Кольцевой, ниже территории университета. Ранее, в конце октября, были опубликованы кадры с разрушенными домами в верхней части улицы Туманяна. 

Согласно спутниковым снимкам Международной организации по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch, между 5 октября 2023 года и 30 апреля 2024 года была серьезно повреждена церковь села Тандзатап в Кашатагском районе Нагорного Карабаха (Лачинский район Азербайджана). 

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла"директор Государственной службы охраны окружающей среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян, церковь села Тандзапат датируется 19 веком. Согласно снимкам Caucasus Heritage Watch, снесена верхняя часть церкви - купол, а также южная стена, в которой был хачкар (камень-крест). "Я не знаю ни одной Конвенции ООН, которую Азербайджан не нарушил в Арцахе. Сегодня Азербайджан планомерно уничтожает дома армян, это нарушение основополагающих прав человека", - отметила Айрапетян.

В Азербайджане называют законным с точки зрения международного права снос строений в Карабахе. Под снос не подпадают здания, имеющие историческую ценность, а объекты или храмы, построенные с целью изменения культурного облика региона в годы, когда эти территории не контролировались Азербайджаном, не находятся под защитой, заявили ранее "Кавказскому узлу" аналитики в Баку. 

Власти Азербайджана не комментируют детали работ, которые ведутся в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди). На сайте Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана не опубликован генеральный план города. Единственная новость с упоминанием Ханкенди и “восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях” на сайте ведомства датирована 11 мая. 

Согласно сообщению Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана от 2 августа, проект под названием «Строительство и восстановление в Ханкенди» реализует общественное объединение поддержки вынужденных переселенцев «Ханкенди» на средства ведомства. 18 ноября азербайджанские медиа сообщили, что в проекте госбюджета на 2025 год предусмотрено 4 млрд манат (2,35 млрд долларов США) “на масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных землях”.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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