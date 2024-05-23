Бакинские аналитики объяснили подход властей к сносу зданий в Карабахе

23 мая 2024, 23:47

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Снос строений в Ханкенди и Дашалты связан с обновлением городской инфраструктуры, при этом с точки зрения международного права эти действия законны, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" аналитики в Баку. Под снос не подпадают здания, имеющие историческую ценность, а объекты или храмы, построенные с целью изменения культурного облика региона в годы, когда эти территории не контролировались Азербайджаном, не находятся под защитой, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские власти снесли целый жилой квартал в Степанакерте, (азербайджанское название - Ханкенди) а село Карин Так (азербайджанское название Дашалты) в Шушинской области сравняли с землей, заявили карабахские активисты, публикуя видеокадры из региона и спутниковые снимки.

6 марта карабахские активисты сообщили, что Баку продолжает планомерно уничтожать памятники в Нагорном Карабахе, и что, в частности, были разрушены здания Национального собрания и Союза ветеранов войны, а также осквернен собор Покрова Святой Богоматери. Баку снес здание парламента Нагорного Карабаха в Ханкенди, поскольку воспринимает бывшую администрацию региона сепаратистским режимом, но политический аспект в этом отсутствует, отметил редактор информагентства "Туран" Шахин Гаджиев. Президент Азербайджана дал указание снести здание, чтобы укрепить свои позиции в глазах азербайджанского общества, считает руководитель азербайджанского Общества охраны исторического наследия Надыр Исмизаде.

В Ханкенди, как и по всему Карабаху проводятся работы по восстановлению и благоустройству, сказал корреспонденту «Кавказского узла» вовлеченный в проекты по восстановлению разрушенных территорий Карабаха бывший помощник президента Азербайджана Огтай Гасымов.

По его словам, город нуждается в обновлении инфраструктуры, прокладке новых коммуникаций, строительстве новых административных зданий, объектов социально-культурного назначения, благоустройстве. Он подтвердил информацию о сносе "нескольких жилых и не жилых зданий". В первую очередь, по его словам, сносятся здания, которые были связаны с сепаратистской деятельностью против Азербайджана. "Близ бывшего обкома были построены здания так называемого «парламента» и так называемого «союза ветеранов» военных действий против Азербайджана. Эти здания не только символизировали вражду против Азербайджана, но и нарушали архитектурный ландшафт территории вокруг центральной площади города. Кроме того, эти здания возводились в нарушение законов Азербайджана, без согласования с соответствующими государственными органами и как незаконные строения были снесены", - сказал Гасымов.

Азербайджанское государство вправе распоряжаться своими международно-признанными территориями по своему усмотрению и каких-либо претензий к азербайджанским властям не может быть

По его словам, начался снос еще нескольких старых ветхих жилых и нежилых зданий, территории, на которых они находились будут застраиваться и благоустраиваться в соответствии с современными строительно-архитектурными стандартами. "Все эти работы соответствуют законодательству Азербайджана и международным правовым нормам. Азербайджанское государство вправе распоряжаться своими международно-признанными территориями по своему усмотрению и каких-либо претензий к азербайджанским властям не может быть. Города и села Азербайджана были разрушены и сравнены с землей. В руины были превращены большие города Агдам, Физули, Зангилан, Джебраил, Губадлы и другие подчеркнул Гасымов. По его словам, Азербайджан восстанавливает эти города, одновременно устраняя негативные последствия на их облик застройки времен, когда территории не находились под его контролем.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боев и разоружении карабахской Армии обороны. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Вместе с тем, он отметил, что в ходе восстановительных работ не наносится ущерб историческим и религиозным памятникам, будь это азербайджанские и мусульманские или христианские – албанские и армянские. "Памятники не только берутся под охрану, но и восстанавливаются, реставрируются. Но речь идет действительно о памятниках, имеющих историческую ценность", - подчеркнул он

Гасымов уточнил, что объекты или храмы, построенные с целью изменения культурного облика региона в годы, когда эти территории не контролировались Азербайджаном, не находятся под защитой. "То же касается изменения архитектурного облика памятников с целью искажения их культурной принадлежности. Такие памятники могут восстанавливаться, ремонтироваться, реставрироваться для возвращения им первозданного вида", - продолжил Гасымов.

Прежние квартиросъемщики могут быть обеспечены другим жильем или выплатой компенсации, если решат вернуться и примут азербайджанское гражданство

Он подчеркнул, что согласно законодательству Азербайджана правительство может сносить жилые дома в государственных интересах, выплатив собственникам компенсации. "Однако в Ханкенди не была осуществлена приватизация жилого фонда по законам Азербайджана. С точки зрения азербайджанского законодательства армянские жители Ханкенди не являются собственниками. Тем не менее, с учетом специфичности ситуации, прежние квартиросъемщики могут быть обеспечены другим жильем или выплатой компенсации, если решат вернуться и примут азербайджанское гражданство", - сказал Гасымов.

Уроженец Ханкенди Назим Велиев, побывавший в городе 13-14 мая, подтвердил, что ведутся работы по сносу зданий близ Карабахского университета. "В советское время здесь сначала действовал филиал Азербайджанского педагогического института, а потом был создан региональный педагогический институт. Теперь в этом здании будет располагаться Карабахский университет. В сентябре здесь уже начнутся занятия и теперь территория вокруг вуза благоустраивается, расположенные вокруг старые четырехэтажные жилые здания, другие постройки сносятся", - сказал Велиев корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается информации о разрушении автовокзала, он отметил, что этот объект никакой исторической ценности не представлял, а в современных городах автовокзалы выносятся за их пределы, чтобы не создавать помехи движению городского транспорта, сказал Велиев.

Дашалты становится частью единого городского комплекса с Шушой

Огтай Гасымов сообщил также о масштабных строительно-восстановительных работах в селе Дашалты . Он назвал не соответствующим действительности утверждения о том, что "село стерто с лица земли".

"Село Дашалты находится всего в 2,5-3 км от города Шуша (армянское название - Шуши - прим. "Кавказского узла"), который фактически отстраивается с нуля. В основу возрождения Шуши заложена концепция создания экологически чистого города, культурной столицы Азербайджана, центра туризма. Это требует комплексного подхода в градостроительных решениях в восстановлении города Шуша с охватом прилегающих территорий. В этом смысле селу Дашалты отводится по сути роль пригорода Шуши. К примеру, в Шуше будет запрещено движение автомобилей с горючим топливом. Поэтому в Дашалты будет создан паркинг, где приезжающие будут оставлять машины и на электрокарах заезжать в Шушу. Кроме того, территория Шуши, расположенного на плато, ограничена для расширения и строительства. Поэтому часть туристов может принимать Дашалты, где сейчас в рамках восстановления строятся не только жилые дома, но и центры отдыха. Был даже проект строительства в Дашалты железнодорожного вокзала и подведения сюда дороги из Горадиза. Фактически Дашалты становится частью единого городского комплекса с Шушой. И в то же время, село сохранит и свои сельхозугодия, где местные жители, если пожелают, могут заняться аграрным производством», - сказал Гасымов.

По его словам, гражданская инфраструктура Дашалты была старой и ветхой и на ее месте создаются современные линии коммуникаций, объекты жизнеобеспечения. Он подчеркнул, что природному ландшафту села, родникам, ущерба не наносится.

"Идея как раз заключается в том, чтобы село было не только местом обитания людей, но и туристическим центром, спутником города Шуша", - отметил Гасымов.

Восстановление и благоустройство населенных пунктов в Карабахе осуществляется с соблюдением современных стандартов экологической безопасности, транспортных коммуникаций, сохранения традиционных исторических и архитектурных стилей, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

"Для правительства Азербайджана это вопрос не только решения государственных задач, но и собственного престижа. Они хотят представить себя миру созидателями, построившими на месте руин и пепелищ современные города и «умные» села. При этом, власти учитывают повышенное внимание в мире к христианскому культурному наследию региона и обеспечивают при восстановительных работах его защиту и сохранение. Поэтому в ходе восстановительных работ, благоустройстве населенных пунктов, где проживали армянские жители, ущерб зданиям, памятникам, которые действительно имеют историческую ценность, не наносится», - сказал Джуварлы.

Карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Фонд по изучению армянской архитектуры 12 мая сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Бердзоре полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.

Джуварлы отметил, что в ходе восстановительных работ в Ханкенди убираются наследие и символика "незаконного режима существовавшего здесь 30 лет". "С другой стороны, в городе ведется подготовка к возвращению азербайджанского населения, обновляется жилищная, транспортная, коммунальная инфраструктура, выполняются работы по благоустройству", - сказал Джуварлы.

Получить комментарии в офисах специального представителя президента Азербайджана в Шушинском районе и спецпредставителя президента в Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов ранее сообщил о планах по восстановлению села Дашалты. "В числе приоритетных задач – развитие села, создание комфортной и здоровой среды обитания для населения, которое здесь разместится, обеспечение жителей сферами занятости и зонами отдыха", - привело его слова Report.Az 21 июля 2023 года.

По словам Керимова, концепция реконструкции села, "учитывает сохранение природного ландшафта местности". Он сообщал, что в селе планируется построить общественные и жилые центры, культурные и образовательные учреждения, социальные и общественные объекты, создать туристические зоны, проложить транспортно-коммуникационные линии, озеленить территорию, обеспечить инфраструктуру для питания села экологически чистой энергией. В селе планируется разместить 220 семей, для которых будут построены таунхаусы. В Дашалты также будут построены отель в сельском стиле и центр отдыха, говорится в публикации агентства.

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