Карабахские активисты обвинили Баку в уничтожении застройки Степанакерта и села Карин Так

23 мая 2024, 04:16

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Азербайджанские власти снесли целый жилой квартал в Степанакерте, а село Карин Так в Шушинской области сравняли с землей, заявили карабахские активисты, публикуя видеокадры из региона и спутниковые снимки.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Фонд по изучению армянской архитектуры 12 мая сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Бердзоре полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.

Город Бердзор (азербайджанское название - Лачин, - прим. "Кавказского узла"), села Ахавно (азербайджанское название - Забух, - прим. "Кавказского узла") и Сус были сданы Азербайджану в конце лета 2022 года. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боев и разоружении карабахской Армии обороны. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

О разрушении квартала в Степанакерте сообщил председатель Общественного совета по охране культурного наследия Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян. Он опубликовал на своей странице в Facebook* снимки: кадры из видео, снятого в Степанакерте и распространенного в сети. Согласно этим кадрам, снесен квартал жилых зданий возле здания Арцахского государственного университета.

"Исходя из распространенных видеокадров, в начале мая месяца снесен целый квартал жилых домов и городской автовокзал", - пояснил Шахвердян. Спутниковая служба Google Earth дает возможность просматривать снимки территории, на которых еще присутствуют жилые здания, но видно, что возле них разбросаны вещи.

Независимая академическая платформа "Monument Watch" сообщила, что власти Азербайджана сравняли с землей село Карин Так Шушинского района. На сайте платформы опубликованы спутниковые снимки села. По информации активистов, космические снимки Аскеранского и Шушинского района спутниковая служба Google Earth обновила 5 апреля.

Команда "Мониторинг культурного наследия Арцаха" зафиксировала факт полного уничтожения села Карин Так. "С лица земли стерто село с его старыми кварталами, родниками, гражданской инфраструктурой, природной средой", - отмечает "Monument Watch".

Село Карин Так располагалось в Шушинском районе, под южными отвесными скалами города Шуши, на правом берегу реки Каркар. Оно было захвачено азербайджанскими войсками в результате войны 2020 года.

Одним из памятников культурного наследия Нагорного Карабаха был мост Аливор. После 44-дневной войны он остался на территории, которую взял под контроль Азербайджан, а в июне 2023 года стало известно, что мост разрушен. Об истории строительства моста, перспективах его восстановления и спорах вокруг объектов культурного наследия рассказывается в справке “Кавказского узла".

Разрушенная ранее в Бердзоре церковь "Сурб Амбарцум" - третий по счету храм, до основания разрушенный властями Азербайджана, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян. По ее данным, ранее были снесены также церковь Зоравой Сурб Аставацацин (Святой Богородицы) в Мехакаване и церковь Ованнеса Мкртича (Крестителя) в Шуши, датируемая 18 веком. Сообщения о разрушении последней церкви, которую в Азербайджане называют "Зеленый час", в Баку отвергли.

"Это говорит о политике ксенофобии к армянам и религиозной нетерпимости в Азербайджане. Взяв под свой контроль всю территорию Арцаха, Азербайджан пытается с культурной точки зрения эту территорию азербайджанизировать. Огромное армянское наследие в Арцахе является проблемой для политического руководства Азербайджана в деле убеждения мира, что Арцах никогда не был армянским", - отметила Айрапетян.

Она полагает, что Баку будет последовательно уничтожать армянское наследие региона, в разных случаях называя сооружения "албанскими" или "незаконными". Сдержать этот процесс, по ее мнению, могла бы только жесткая позиция Еревана по защите историко-культурного и духовного наследия карабахских армян, но власти Армении закрывают глаза на проблему, преследуя “мирную” политическую повестку.

"Если бы армянская сторона попыталась в случае уничтожения Шушинской церкви посредством международных структур остановить Азербайджан, возможно последующего варварства не было бы", - считает Айрапетян.

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