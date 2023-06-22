Разрушенный мост Аливор

22 июня 2023, 23:57

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Мост Аливор, разрушенный на перешедшей под контроль Азербайджана территории, был одним из памятников культурного наследия Нагорного Карабаха. Информация об истории, уникальности и перспективе восстановления разрушенного моста собрана в справке “Кавказского узла".

14 июня 2023 года сайт Caucasus Heritage Watch (СHW) опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что разрушен мост Аливор .

CHW пишет, что состояние моста вызывало беспокойство с лета 2022 года. На спутниковом снимке от октября 2021 года мост еще был виден отчетливо, а к июлю 2022 года мост на снимках уже нельзя было различить. Исследователи обозначили мост как поврежденный . На снимках от апреля 2023 года видно, что мост был разрушен, как пишет СНW, во время дорожных работ .

Местоположение моста

Мост Аливор (азербайджанское название - Халивор) - один из шести мостов, построенных в XIX веке на реке Ишханагет и ее притоках. Он расположен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, в двух километрах к юго-западу от села Мец Тагер, которое связывал с селом Туми.

Гадрутский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Характеристики и история

Аливор - это арочный, c полуцилиндрическим сводом, однопролетный каменный мост. Длина моста - 20 метров, длина пролета составляет 5,5 метров, ширина – 3 метра, высота - 9 метров.

В Нагорном Карабахе с его многочисленными ущельями и реками мосты имели огромное значение, а древние мосты считались самыми важными объектами. У таких мостов идеальная конструкция и самое важное в ней - это архитектурное соединение арок моста. Распределяя равномерно тяжесть по опорам моста, строители получали максимальную прочность конструкций, рассказал "Кавказскому узлу" доктор исторических наук, заведующий кафедрой культурологии Ереванского госуниверситета, профессор Гамлет Петросян.

Мост Аливор был построен в 1835 году особой кладкой, придававшей конструкции устойчивость. По данным сайта Monument Watch, при строительстве использован булыжник в опорах, колотый кварц и известняк, известковый раствор. Кайма свода выложена груботесаным камнем .

На мосту есть высеченная надпись: "В память мост сей Арутюн, сын Геворга, построил моим родителям, кто пройдет, Господи, помилуй, скажет, 1835".

Аливор - один из шести мостов через реку Ишханагет

Аливор - один из шести аналогичных мостов через реку Ишханагет. Они являлись частью торгового пути из Ирана через Гадрут и Варанду в Гандзак и Тифлис.

Четыре из этих мостов были в сохранности и использовались до 2020 года. Два из них упоминаются в исторических источниках.

Мосты находятся недалеко друг от друга и входили в туристические маршруты по Гадрутскому району как местные достопримечательности, они были открыты для изучения историками и путешественниками.

Проезд тяжелых машин или техники по мостам был запрещен, но до 2020 года они использовались местными жителями для пешего сообщения между близлежащими селами, рассказали “Кавказскому узлу” в Минобразования и культуры Нагорного Карабаха.

Все шесть мостов на реке Ишханагет вошли в каталог исследователя Самвела Карапетяна «Мосты Арцаха» (Арцах - армянское название Нагорного Карабаха - Прим.”Кавказского узла”) , в котором приведены детальные измерения, фотографии и расположение каждого камня моста Аливор. Мосты также упоминаются в книге историка Шагена Мкртчяна "Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха" и включены в Каталог армянских памятников, изданный Армяно-Французской ассоциацией памятников истории и культуры.

В Минобразования и культуры Нагорного Карабаха “Кавказскому узлу” уточнили, что за последние 30 лет до войны 2020 года, мосты через Ишханагет, в том числе Аливор, не реставрировались, не консервировались. Следить за состоянием памятников входило в обязанности администрации сельских общин.

Перспектива восстановления

Разрушенный мост Аливор можно восстановить, считает доктор исторических наук, заведующий кафедрой культурологии Ереванского госуниверситета, профессор Гамлет Петросян. Сложность заключается в оценке масштабов повреждений.

Сейчас, судя по спутниковым снимкам, мост уничтожен до основания. Но так как известны технические расчеты возведения арочного пролета и техника строительства, то при восстановлении нужны будут лишь специалисты, считает директор Службы охраны памятников Нагорного Карабаха, историк Армине Айрапетян.

Мост как культурное наследие

Мост Аливор, как и другие пять мостов на реке Ишханагет, входит в список объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях Гадрутского района Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана в 2020 году.

Всего в госреестре Нагорного Карабаха зарегистрированы 160 недвижимых памятников истории и культуры в Гадрудском районе. Они находятся под охраной как уникальные армянские памятники истории, культуры и архитектуры, сообщил 18 июня 2023 года Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха.

После войны 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, уничтожено полностью или частично около 10 старинных армянских историко-архитектурных памятников, сообщили "Кавказскому узлу" в Госслужбе по охране исторической среды Нагорного Карабаха.

Точка зрения Азербайджана

В список историко-архитектурных ценностей Азербайджана мост Аливор не включен, так как в течение 30 лет азербайджанские специалисты не могли попасть в Нагорный Карабах для исследования моста. В советское время проводились лишь поверхностные исследования моста, зафиксированы только его физические параметры.

По словам сотрудника Института истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, главы общественной организации "Защита исторических памятников" Фаика Исмаилова, у азербайджанских ученых пока нет достоверной информации о состоянии моста.

Однако вне зависимости от того, включен ли мост в список историко-архитектурных ценностей, он должен быть восстановлен. “Любое историческое сооружение охраняется государством и должно быть восстановлено в прежнем виде, если разрушено по вине непогоды, транспорта или людей", - убежден Исмаилов.

С ним согласен директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов. “Закон требует восстановления памятника в его первозданном виде", - констатировал Ризван Гусейнов.

Ситуация с проверкой состояния моста азербайджанскими специалистами осложняется тем, что в районе нет гражданской администрации, а поездки туда частных лиц без разрешения власти в Азербайджане запрещены.

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