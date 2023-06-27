Азербайджан опроверг заявления о перестройке церкви в Лачине в мечеть

27 июня 2023, 13:53

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Церковь Сурб Амбарцум в Лачине невозможно перестроить в мечеть, так как ее планировка не соответствует канонам строительства мусульманских зданий, заявили власти. Здание может и далее использоваться армянским населением в качестве храма, отметили азербайджанские историки.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июня Государственная служба охраны исторической среды Нагорного Карабаха заявила, что Церковь Святого Вознесения (Сурб Амбарцум) в Бердзоре реконструируется властями Азербайджана в мечеть.

Церковь Сурб Амбарцум находится на скалистом склоне левого берега реки Акари на юго-западной окраине Бердзора. "Ее строительство было завершено в 1998 году. Архитектор – Грачья Гаспарян", – пояснила ранее Госслужба охраны исторической среды Нагорного Карабаха.

Власти не имеют намерения перестроить церковь Сурб Амбарцум, заявил сотрудник администрации Лачинского района Акиф Гусейнов. "В этой церкви работы не проводятся, и не начинались. Перестроить армянскую церковь Сурб Амбурцум в мечеть невозможно, так как архитектурные особенности этого строения не соответствуют канонам строительства мечетей", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанский историк Элдар Гинесли предложил передать здание в ведение Албано-удинскаой православной церкви. "Церковь в Лачине может быть передана в управление священникам для проведения богослужений в православном каноне", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Храм в Шуше остался христианским", – напомнил историк Ризван Гусейнов. "Также как армянский храм в центре Баку, который может принять армянских прихожан, если они вернутся", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 5 мая 2021 года власти Азербайджана заявили, что храме Святого Христа Всеспасителя в Шуше ведутся реставрационные работы, целью которых является восстановление его исторического облика. Депутаты Нацсобрания Армении назвали демонтаж куполов попыткой искоренить армянский облик города.

Армянское название города Шуша – Шуши. Азербайджанское название Бердзора – Лачин

"Кавказский узел" также писал, что после прекращения боев в Нагорном Карабахе в 2020 году стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 9 февраля 2022 года МИД Армении и правозащитники потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

Азербайджанская сторона 18 апреля 2021 года заявила, что на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку разрушены более 400 из примерно трех тысяч культурных памятников.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

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