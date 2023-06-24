Степанакерт обвинил Баку в превращении церкви в мечеть

24 июня 2023, 02:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Церковь Святого Вознесения (Сурб Амбарцум) в Бердзоре реконструируется властями Азербайджана в мечеть, сообщила Государственная служба охраны исторической среды Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", последняя служба в церкви Бердзора (азербайджанское название - Лачин) прошла 18 августа, ее посетили более 150 человек. 25 августа Бедзорский (Лачинский) коридор перешел под контроль Азербайджана.

Государственная служба охраны исторической среды Нагорного Карабаха сообщила 23 июня, что Азербайджан реконструирует армянскую церковь Святого Вознесения (Сурб Амбарцум) в городе Бердзор (азербайджанское название - Лачин) и планирует сделать из нее мечеть.

Ведомство сообщает, что церковь находится на скалистом склоне левого берега реки Акари на юго-западной окраине города. "Ее строительство было завершено в 1998 году. Архитектор - Грачья Гаспарян", - говорится в заявлении службы.

При этом директор службы Армине Айрапетян отметила, что до того момента, когда Бердзор перешел под контроль Азербайджана, то есть до 25 августа 2022 года, "церковь находилась в нормальном состоянии". Она также добавила, что до упомянутой даты "из Бердзора были эвакуированы 47 памятников культуры и истории, старинные и современные".

После прекращения боев в Нагорном Карабахе в 2020 году стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе. 16 февраля участники протестной акции в Ереване потребовали от ООН остановить уничтожение армянского культурного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха и срочно направить туда представителей ЮНЕСКО.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.