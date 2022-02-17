Активисты потребовали от ООН обеспечить сохранение армянских памятников культуры

17 февраля 2022, 01:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники протестной акции в Ереване потребовали от ООН остановить уничтожение армянского культурного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха и срочно направить туда представителей ЮНЕСКО.

Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

Представители общественных организаций, в том числе из Нагорного Карабаха, провели 16 февраля акцию протеста перед офисом ООН в Ереване с требованием пресечь действия Азербайджана в отношении объектов армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль азербайджанской стороны после войны 2020 года.

Активисты держали в руках плакаты с фотографиями армянских церквей, оставшихся под контролем азербайджанской стороны, среди которых церковь Святого Христа Спасителя (Казанчецоц), церковь Спитак Хача (Белый крест) Гадрута, монастырь Охты дрне (Семь дверей) села Мохренис Гадрутского района, церковь Святой Богородицы села Аракел Гадрутского района, церковь Святого Ованнеса села Тох Гадрутского района.

3 мая 2021 года в соцсетях появились сообщения о демонтаже купола храма Святого Христа Спасителя (Казанчецоц) в Шуши (азербайджанское название - Шуша), жители и власти Нагорного Карабаха выказали обеспокоенность, что город может потерять свой армянский облик.

Организаторы акции заявили, что после войны осенью 2020 года в Карабахе "Азербайджан продолжает политику ликвидации всего армянского в Арцахе, (...) стирая всякий армянский след с религиозных, культурных и исторических памятников, тем самым, фальсифицируя их исторические основы армянской принадлежности".

Активисты передали письмо в офис ООН, в котором требуют от международной структуры в срочном порядке направить на перешедшие под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха мониторинговую группу из представителей ЮНЕСКО и специалистов по установлению фактов "для предотвращения уничтожения армянского культурного наследия". Армянские активисты в своем письме также требуют, чтобы были разработаны механизмы против нарушения Азербайджаном решений Гаагского суда от 7 декабря 2021 года.

Международный Суд ООН 7 декабря 2021 года принял решение о временных мерах, связанных с исками Армении и Азербайджана друг к другу. Суд потребовал, чтобы Армения и Азербайджан не допускали разжигания расовой ненависти и проявления дискриминации, а также призвал азербайджанские власти не допускать вандализма и осквернения армянского культурного наследия, а также защитить от насилия лиц, захваченных в ходе конфликта, говорится в опубликованном на сайте Организации объединенных наций заявлении.

"Баку продолжает грубо нарушать решение Гаагского суда, предпринимая безрассудные действия и публично заявляя о создании некой комиссии для обсуждения вопроса принадлежности армянских памятников в Арцахе (Нагорном Карабахе - Прим. "Кавказского узла")", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" бывший депутат Нацсобрания Армении от правящего блока "Мой шаг" Гаяне Абрамян.

"Это уже не только вопрос уничтожения культурного наследия. После таких действий Азербайджана через определенное время вряд ли удастся поднять вопрос исторической принадлежности земель, исторического, религиозного или культурного наследия армян в Арцахе", - пояснила опасения армян Абрамян.

Гаяне Абрамян отметила, что в ООН направлено уже третье письмо от общественных организаций, а протестной акцией ее участники пытаются привлечь больше внимания к этой проблеме. По ее словам, возможно, жители Армении не до конца понимают, к каким последствиям это может привести. "Если сегодня не предотвратить вандализм, в Арцахе не будет никаких армянских следов, как это произошло в Нахиджеване (азербайджанское название - Нахичевань. - Прим. "Кавказского узла"). Сегодня в Нахиджеване нет никаких армянских следов", - подчеркнула она.

ООН в данном вопросе, как отметила Гаяне Абрамян, имеет прямую ответственность, поскольку именно Международный суд ООН вынес решение о принуждении Азербайджана к сохранению армянского культурного наследия и недопущению актов вандализма в отношении этого наследия. И единственная организация, которая может направить группу специалистов в регион – это ЮНЕСКО, которая несет ответственность за сохранение культурного наследия по всему миру. "Уже второй год ЮНЕСКО не может посетить эти территории, поскольку подвергается давлению со стороны Азербайджана. С другой стороны мы должны усилить свое давление", - отметила Абрамян. Она добавила, что власти Армении должны действовать по этому поводу.

Участница акции Седа Григорян выразила беспокойство, что жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева, являясь послом доброй воли ЮНЕСКО, "влияет на политику организации". "Надо все это четко представить ООН, привлечь ее внимание на политику Алиева, какие риски существуют для нашего наследия", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, мониторинговые группы ЮНЕСКО или Голубого Щита (неправительственная некоммерческая международная организация Голубой Щит (Blue Shield) - Прим. "Кавказского узла") должны в срочном порядке посетить эти территории, несмотря на препятствия со стороны Азербайджана.

27 ноября 2020 года ЮНЕСКО сообщила, что "в ближайшие месяцы" решено направить в Нагорный Карабах для составления списка наиболее важных культурных объектов специалистов по культурному наследию. Миссию планировалось осуществить при поддержке Минской группы и ОБСЕ.

Григорян также отметила, что есть множество частных компаний, которые осуществляют спутниковый мониторинг, благодаря сотрудничеству которых с армянскими структурами в диаспоре удается собирать информацию на перешедших под контроль Азербайджана территориях.

Начальник Службы охраны исторических памятников Гадрутского района Гаяне Будагян, несмотря на свое участие в акции, не сильно надеется на результат. По ее словам, международные структуры после войны в Карабахе осенью 2020 года дальше призывов не идут. "Сказать, что у меня большие ожидания - нет. Тем более, в условиях отсутствия усилий со стороны самой Армении", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Будагян добавила, что только в Гадрутском районе насчитывается 365 объектов, зарегистрированных в качестве историко-культурных государственных памятников. Но кроме них есть и не зарегистрированные памятники.

По ее словам, полностью уничтожена церковь Святой Богородицы в селе Мехакаван, а также все хачкары (камни-кресты). "Также полностью уничтожены все памятники, воздвигнутые после 90-х годов, это памятники жертвам арцахской войны. Будагян также она отметила недопустимость уничтожения армянских надписей и хачкаров.

Для устранения армянских надписей на албанских храмах "создана рабочая группа из экспертов, знающих албанскую историю и архитектуру", сообщил министр культуры Азербайджана Анар Керимов. "С членами рабочей группы мы обдумаем наши следующие шаги после осмотра храмов", - привело его слова 3 февраля агентство Report. Керимов также отметил, что с этой целью в Азербайджан планируется пригласить международных экспертов. Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана 8 февраля поддержала инициативу властей Азербайджана, сообщило в тот же день haqqin.az.

Будагян также отметила, что уничтожение армянского наследия идет с советских времен, тому пример - церковь Кавакаванка, с которой еще до первой карабахской войны в 1990-х годах были устранены все армянские надписи, они сохранились лишь на фотографиях. "Сейчас просто с еще большим размахом идет это уничтожение и присвоение, привлекают к этому процессу представителей удинской общины Азербайджана, организовывая для них посещения армянских церквей и представляя их как удинские", - отметила Будагян.

Службе охраны исторических памятников Гадрутского района, по словам Будагян, стало известно, что с церкви Спитак Хач (Белый крест) Гадрута снят крест, разрушен хачкар у входа в монастырь Охты дрне (Семь дверей) села Мохренис Гадрутского района, церковь Святой Богородицы в селе Аракел была взорвана, сняты купола с Шушинской церкви Казанчецоц, а церковь Святого Иоанна Крестителя в Шуши сначала была частично разрушена, а затем "превращена в забегаловку".

Более тысячи хачкаров, ста церквей, а также древние мосты находятся только в Карвачарском (азербайджанское название - Кельбаджарский район. - Прим. "Кавказского узла") и Кашатагском (азербайджанское название - Лачинский) районах, оказавшихся под контролем азербайджанской стороны, отметил редактор газеты "Меран" Зограб Ыркоян. Среди них, по его словам, очень ценные армянские памятники и древнейшие хачкары. "Стены здания школы села Цар Карвачарского района построены хачкарами и камнями с армянскими надписями, принесенными с разрушенного в советское время монастырского комплекса чуть ниже села Цар. Это уникальное здание, и сегодня нет никакой надежды, что оно сохранится", - отметил Ыркоян.

"Кавказский узел" также писал, что Азербайджан, в свою очередь, обвинял Армению в разрушении культурных ценностей. 11 ноября 2020 года Национальная академия наук Азербайджана обнародовала данные об ущербе, нанесенном с 1990-х годов памятникам истории и культуры в зоне карабахского конфликта. По данным азербайджанских ученых, 63 из 67 мечетей оказались полностью разрушенными, повреждены сотни исторических и культурных памятников. Непосредственно в Шуше пострадали 215 исторических и культурных памятников. Все религиозные здания на перешедших под контроль Азербайджана территориях, включая христианские храмы, будут восстановлены, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.