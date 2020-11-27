ЮНЕСКО назвала сроки отправки миссии в Нагорный Карабах

27 ноября 2020, 15:15

Специалистов по культурному наследию ЮНЕСКО решено в ближайшие месяцы направить в Нагорный Карабах для составления списка наиболее важных культурных объектов. Миссия будет проведена при поддержке Минской группы и ОБСЕ, сообщили сегодня в ЮНЕСКО.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября ученые, активисты и журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана также призвали ЮНЕСКО взять под охрану исламские и христианские памятники культуры в Нагорном Карабахе. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. Генпрокуратура Армении 26 ноября заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Комитет ЮНЕСКО может организовать помощь в сохранении объектов культурного наследия, если признает их уникальными, считают армянские ученые.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого стороны конфликта начали обмениваться обвинениями в вандализме и стремлении уничтожить следы пребывания армянского либо азербайджанского народа на спорной территории. В частности, власти Армении и Армянская апостольская церковь заявили о появлении граффити на стенах собора в Шуши после взятия города азербайджанскими войсками. Баку в свою очередь обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей.

Специалистов ЮНЕСКО планируется отправить в Нагорный Карабах до конца 2020 года или в начале 2021 года. Ранее миссии ЮНЕСКО не могли посетить Нагорный Карабах из-за ситуации, которая не гарантировала безопасность участников миссии, а также из-за отсутствия консенсуса между всеми заинтересованными сторонами, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы ЮНЕСКО. "Сегодня все заинтересованные стороны договорились о принципе такой миссии при поддержке Минской группы и ОБСЕ, что открывает окно возможностей для ее проведения", - сказал он.

ЮНЕСКО проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами для уточнения деталей миссии в Нагорный Карабах. В частности, обсуждается масштаб миссии и условия ее работы, заявили в пресс-службе.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".