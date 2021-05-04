Демонтаж куполов церкви в Шуши вызвал беспокойство в Нагорном Карабахе

04 мая 2021, 02:25

В Шуши, перешедшем после осеннего обострения карабахского конфликта под контроль Азербайджана, демонтированы купола храма Сурб Казанчецоц. Город может потерять свой армянский облик, обеспокоены власти и жители Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года ученые, активисты и журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. Генпрокуратура Армении 26 ноября заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. 17 апреля участники митинга в Степанакерте потребовали защитить армянские памятники.

На территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, осталось до двух тысяч памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церкви, 591 хачкар, места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и многочисленные крепости, замки, святыни и прочие памятники. Восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма (деньги) в городе Шуши, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

В социальных сетях 3 мая появились фотографии собора Святого Христа Всеспасителя (Сурб Казанчецоц) в городе Шуши (азербайджанское название - Шуша), на которых видно, что с храма снят купол.

О снятии купола сообщил, в частности, пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. Он опубликовал фотографию, на которой куполов нет.

Фотографию прокомментировал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Он заявил о попытке стереть армянское присутствие в городе.

"Цель состоит в том, чтобы уничтожить армянское присутствие и след на оккупированных территориях", - говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном 3 мая.

При этом он отметил, что вопрос о том, какие действия предпринимаются в отношении памятников армянской культуры на перешедших под контроль Баку территориях, поднимается ежедневно, но "дальше критики и призывов вопрос не идет, а необходимы четкие шаги".

Председатель Общественного совета по охране культурного наследия Арцаха (Нагорного Карабаха) Сергей Шахвердян призвал воздействовать на российскую сторону с целью защиты памятников армянской культуры.

"Действующие власти Нагорно-Карабахской Республики обязаны использовать все возможные методы оказания воздействия на российскую сторону с требованием предпринять меры для прекращения действий по деарменизации культурного наследия", - заявил, в частности, Шахвердян.

Пользователь соцсети Артур Егиазарян 3 мая опубликовал на своей странице фотографии собора. "Внешний вид церкви Святого Спасителя Казанчецоц в Шуши сейчас. Несколько дней назад статуи четырех ангелов были сняты, хачкар (камень-крест), установленный на погосте, исчез, а сегодня мы видим, что купол разрушен", - написал Ериазарян.

Жители Степанакерта высказали корреспонденту "Кавказского узла" свое мнение по поводу судьбы памятников армянской культуры

"После того как [...] разрушили церковь Канач Жам в Шуши, я понял, что настанет тот день, когда начнут разрушать и собор Казанчецоц. Понятно, что их цель стереть все армянское в Шуши. И очень жаль, что ни армянская сторона, ни международное сообщество, ни российский миротворческий контингент не влияют на действия азербайджанской стороны", - заметил вынужденный переселенец из города Шуши, ныне проживающий с семьей в Степанакерте Артем Погосян.

Церковь Святого Иоанна Крестителя (Ованеса Мкртыча), также известная как Церковь Канач Жам (Зеленая Часовня) или Карабахцоц в Шуши по заявлениям директора Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян "была взорвана уже после объявления перемирия".

Нина Атаджанян рассказала, что в храме Сурб Казанчецоц были крещены трое ее детей. "Мне очень больно, что мы допустили, чтобы издевались над нашими духовными памятниками", - сказала она.

Комментариями от азербайджанской стороны относительно сведений о снятии куполов с церкви Казанчецоц "Кавказский узел" пока не располагает.