Азербайджанские историки призвали проверить состояние моста в Карабахе

19 июня 2023, 21:47

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Информация армянской стороны о разрушении исторического моста в Карабахе требует тщательной проверки экспертами, по итогам их оценки можно будет принимать решение о восстановлении моста, указали историки из Азербайджана

Как писал "Кавказский узел", 14 июня сайт Caucasus Heritage Watch опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что разрушен мост Аливор (Халивор), расположенный в Гадрутском районе, который перешел под контроль Азербайджана после войны 2020 года. Это был исторический мост, он находился под охраной как армянский памятник, заявил 18 июня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха. Армянские историки указали, что мост можно восстановить по сохранившимся чертежам.

20-метровый мост Аливор был построен в 1835 году. После войны 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, уничтожены полностью или частично около 10 старинных армянских историко-архитектурных памятников, сообщили 18 июня "Кавказскому узлу" в Госслужбе по охране исторической среды Нагорного Карабаха.

Мост находится в Ходжавендском районе Карабахского экономического района, рядом с селом Кохня Таглар, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Института истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), глава общественной организации "Защита исторических памятников" Фаик Исмаилов.

По его словам, у азербайджанских ученых пока нет достоверной информации о состоянии моста. Мост Халивор не включен в составленный в 2001 году Кабмином Азербайджана список историко-архитектурных ценностей Азербайджана потому, что 30 лет азербайджанские специалисты не могли попасть в Карабах,отметил он.

"По этой же причине историки Азербайджана мало осведомлены об этом мосте, а в советское время проводились поверхностные исследования этого памятника. Известны только физические параметры - высота, ширина, длина сооружения, и время строительства - приблизительно XVIII-XIX века. Требуется проведение в этом районе археологических исследований со стороны специалистов НАНА", - сказал он.

Он отметил, что вне зависимости от включения в списки, мост должен быть восстановлен. "Мост эксплуатируется. Независимо от того включен мост в список историко-архитектурных ценностей или нет, любое историческое сооружение охраняется государством и должно быть восстановлено в прежнем виде если разрушено по вине непогоды, транспорта или людей", - добавил Исмаилов.

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов отметил, что информацию о разрушении моста необходимо проверить. "За эти годы было так много фальсификаций, что доверия к информации о фотоснимках со спутника, с изображением моста Халивор до 2020 года и после, у нас нет. Компетентные азербайджанские органы должны на месте проверить состояние этого объекта, после этого можно предметно говорить. Я не исключаю фотомонтажа, несоответствия факту в информации армянских источников", - отметил Гусейнов.

Историко-архитектурные памятники, которые в последние десятилетия не находились под контролем Азербайджана, могли быть включены в список азербайджанских охраняемых объектов, если их инспекция проводилась во времена СССР. В период с начала 90-х годов XX века производился только осмотр территории посредством спутников. После перехода территории под контроль Азербайджана все исторические объекты должны быть осмотрены и определено отношение к ним государства, подчеркнул он. "Отсутствие исторического памятника Халивор в списке Министерства культуры не означает законность его разрушения. Вне зависимости от нахождения объекта в списке если он разрушен в результате строительных работ или по другим причинам, закон требует восстановления памятника в его первозданном виде", - констатировал Ризван Гусейнов.

В Ходжавендском районе Карабахского экономического района нет гражданской администрации. Поездки туда частных лиц без разрешения власти запрещены, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе и ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе. 16 февраля участники протестной акции в Ереване потребовали от ООН остановить уничтожение армянского культурного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха и срочно направить туда представителей ЮНЕСКО.

В апреле карабахские историки призвали сохранить памятники в зоне конфликта

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанская сторона ранее неоднократно указывала на разрушение объектов культурного наследия. Так, Баку обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушено более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территории Нагорного Карабаха.

Подробнее об обострении конфликта можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Также "Кавказский узел" опубликовал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

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