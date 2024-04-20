Сообщение о разрушении церкви в Шуше вызвало недоумение азербайджанских историков

20 апреля 2024, 03:47

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Снос церкви "Зеленый час" в Шуше, о котором заявили карабахские власти*, невозможен, так как она внесена в реестр охраняемых исторических зданий Азербайджана, заявил историк Фаик Исмаилов. О разрушении в Шуше церкви сведений нет, отметила директор городского музея Сахиба Алекперова. Две христианские церкви в Шуше, в том числе "Зеленый час", сейчас реставрируются, сообщил политик Тогрул Джуварлы.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля представители карабахских властей* сообщили о том, что в городе Шуши, перешедшем под контроль Азербайджана, разрушена церковь "Зеленый час" (церковь святого Ованнеса Мкртича). Ссылаются они при этом на спутниковые снимки. Активисты призвали ЮНЕСКО и другие международные структуры остановить разрушение памятников культуры в Карабахе.

6 марта армянские активисты сообщили, что Баку продолжает планомерно уничтожать памятники в Нагорном Карабахе. В частности, были разрушены здания Национального собрания и Союза ветеранов войны, а также осквернен собор Покрова Святой Богоматери, заявили они, указав, что видео с разрушением зданий парламента и Союза ветеранов распространили азербайджанские СМИ. Властям Армении следует призвать международное сообщество вмешаться и остановить разрушение властями Азербайджана памятников культуры в Нагорном Карабахе, поскольку оно противоречит Гаагской конвенции о защите культурных ценностей, заявили в марте карабахские политики и активисты.

Армянское издание Aysor в июле 2022 года уже сообщало о разрушении церкви "Зеленый час". При этом издание ссылалось на государственную службу по охране исторической среды республики Арцах. "Армянская церковь сурб Ованес Мкртич (Святого Иоанна Крестителя) или "Канач жам" в Шуши полностью разрушена азербайджанцами. Сейчас ее под видом ремонта превращают в православную церковь", - говорится в публикации.

Публикация сопровождается фотографией, на которой видно здание церкви. обнесенной строительными лесами с защитной сеткой. Купола церкви не видно. На здании большая надпись на двух языках, однако прочитать их невозможно.

Похожий снимок публикует азербайджанское издание Adalet 15 января 2024 года. Здание храма также закрыто строительными лесами, купола нет. В статье рассказывается об истории храма.

"Мы трепетно относимся ко всем религиозным храмам и восстанавливаем их. Это наглядное проявление толерантности азербайджанского народа. В освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Шуша продолжаются работы по реставрации церкви Газанчи и русской православной церкви Иоанна Крестителя", - сообщил агентству "Спутник" 22 ноября 2022 года первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Саяд Салахлы.

Сотрудник Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана Фаик Исмаилов несколько раз бывал в Шуше после того, как город перешел под контроль Азербайджана в 2020 году. Последняя его поездка была осенью 2023 года. Он выполнял грантовый проект "Изучение вреда, нанесенного материально-культурному наследию города Шуша в годы оккупации".

Зеленая церковь стоит на своем месте, ее снос невозможен, так как этот историко-архитектурный объект занесен в реестр охраняемых исторических зданий Азербайджана, рассказал он 19 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

"Я в курсе проводимых в Шуше работ, привлекаюсь министерством культуры и властью города Шуша в качестве эксперта. С ответственностью заявляю о том, что церковь стоит на своем месте. Представленный армянами фотоснимок о якобы снесенной церкви может быть фейком, фотомонтажем", - заявил Исмаилов.

Работающая в Шуше директор Музейного комплекса города Шуша Сахиба Алекперова приехала в Баку по служебным делам. Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не владеет информацией о сносе какой-либо церкви в Шуше. "Если бы сносили, я бы знала, так как Шуша маленький город", - сказала она.

Член азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы, спросив имеющих отношение к теме специалистов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" о том, что обе шушинские христианские церкви - "Казанчецоц" и "Карабахцоц" ("Зеленая церковь") в настоящее время реставрируется. По его словам, они являются историческими памятниками, охраняемыми Азербайджаном, и не сносились.

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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