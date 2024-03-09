Карабахские политики потребовали внимания властей Армении к разрушению памятников культуры

09 марта 2024, 19:19

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Властям Армении следует призвать международное сообщество вмешаться и остановить разрушение властями Азербайджана памятников культуры в Нагорном Карабахе, поскольку оно противоречит Гаагской конвенции о защите культурных ценностей, заявили карабахские политики и активисты.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта армянские активисты сообщили, что Баку продолжает планомерно уничтожать памятники в Нагорном Карабахе. В частности, были разрушены здания Национального собрания и Союза ветеранов войны, а также осквернен собор Покрова Святой Богоматери, заявили они, указав, что видео с разрушением зданий парламента и Союза ветеранов распространили азербайджанские СМИ. Национальное собрание* Нагорного Карабаха призвало мировое сообщество отреагировать на действия Азербайджана, подчеркнув, что многие средневековые духовные центры, образовательные комплексы и мемориалы, представляющие историко-культурную ценность Нагорного Карабаха, оказались под угрозой.

Баку снес здание парламента Нагорного Карабаха в Ханкенди (армянское название – Степанакерт), поскольку воспринимает бывшую администрацию региона сепаратистским режимом, но в этом отсутствует политический аспект, указал главред азербайджанского ИА Turan Шахин Гаджиев. Президент Азербайджана дал указание снести здание, чтобы укрепить свои позиции в глазах азербайджанского общества, считает руководитель азербайджанского Общества охраны исторического наследия Надыр Исмизаде.

Согласно статье Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, "запрещены любые акты вандализма, кражи, грабежа, присвоения, военных действий или репрессий в отношении культурного наследия", заявило Национальное собрание* Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook**.

"Хотя со стороны ЮНЕСКО было озвучено несколько призывов остановить разрушение историко-культурного наследия Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") и были обещания отправить миссию, ни одна миссия так и не прибыла в Арцах, прикрываясь чинимыми Азербайджаном препятствиями, хотя именно безразличие и невнимание мирового сообщества развязали руки агрессору и вандализму", - говорится в тексте заявления, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Национальное собрание обратилось к властям Армении, заявив, что «осуждает варварские действия властей Азербайджана по уничтожению армянских следов и требует от правозащитных организаций, властей РА представить факты всех азербайджанских действий компетентным международным органам и судам, что придало бы этому международный резонанс».

Власти Азербайджана, уничтожая памятники архитектуры и истории Арцаха, еще раз доказывают, что "в оккупированном Арцахе Азербайджан на государственном уровне совершает культурный геноцид", заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации «Омбудсмен культуры Айка» Овик Аванесов, комментируя разрушения зданий и памятников.

Он также напомнил, что "согласно первому протоколу к Гаагской конвенции 1954 года, запрещено уничтожать культурные или духовные ценности на захваченной территории".

Под контроль Азербайджана перешли около 30 государственных и частных коллекций музейных и художественных произведений, дальнейшая судьба которых неизвестна, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Общественного совета по защите культурного наследия Арцаха" Сергей Шахвердян.

По его словам, совместно с руководителями музеев Нагорного Карабаха возобновлена работа по воссозданию каталогов музейных коллекций, перешедших под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года и "насильственной депортации арцахцев в 2023 году". "В 2021 году, под эгидой Государственного совета по защите культурного наследия на оккупированных территориях Республики Арцах, уже были восстановлены каталоги 7 художественных галерей города Шуши с более чем 1000 экспонатов", - отметил он.

Относительно разрушений зданий и памятников, Шахвердян считает, что «Азербайджан намеренно разрушает все символы нашей независимости, чтобы ничто не напоминало нам Нагорно-Карабахскую республику». "Они [власти Азербайджана] торопятся так потому, что хотят, чтобы к моменту нашего коллективного возвращения не осталось символов нашей независимости. Надо знать: все это делается с целью лишить нас коллективной воли к возвращению", - высказал мнение Шахвердян.

Мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк, перешедшем под контроль Азербайджана, заявила в январе армянская организация Monument Watch. Несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды. Власти Азербайджана должны реагировать на обвинения в вандализме, так как в дальнейшем видеозаписи разрушения армянских кладбищ в Карабахе будут использованы против Баку, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи. 29 февраля общественная организация "Омбудсмен культуры Айка" сообщила о разрушении сельского кладбища в селе Хин Шена.

Шахвердян отметил, что в Степанакерте "уничтожается все, независимо от даты установления". "Азербайджанская администрация Степанакерта снесла с скульптурную композицию «Орел, терзающий змея», что в нашем Верхнем или Детском парке стоит с незапамятных времен, аж с 1930-х годов", - добавил он.

Азербайджан "уничтожает не только армянские кладбища, но и все, что связано с армянским наследием в Арцахе. любые свидетельства об армянском наследии", заявила на своей странице в Facebook** Госслужба по охране исторической среды Нагорного Карабаха*.

"История повторяется, вандалы разрушают не только кладбища, но и любые свидетельства этих кладбищ, и в особенности хачкары (камни-кресты), старинные или новые, независимо от времени их установления", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, под контролем Азербайджана остались до 6000 армянских старинных памятников – и это лишь те, что были внесены в госреестр. "Повреждены храмы Казанчецоц и Канач жам в Шуши, церкви Мехакавана, в Таглар, Схнах, Мохренис. Уничтожаются старинные кладбища. Много памятников уничтожены в Гадрутском районе. С того, что им не удается уничтожить, повредить, снимаются христианские знаки, ведется албанизация. Полностью уничтожаются памятники, связанные с современным Арцахом", - говорится в сообщении.

Напомним, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, заявили 23 октября 2022 года карабахские власти.

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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