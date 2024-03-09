Бакинские аналитики поспорили о причинах сноса здания парламента Нагорного Карабаха

09 марта 2024, 09:24

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Баку снес здание парламента Нагорного Карабаха в Ханкенди, поскольку воспринимает бывшую администрацию региона сепаратистским режимом, но политический аспект в этом отсутствует, отметил главред информагентства "Туран" Шахин Гаджиев. Президент Азербайджана дал указание снести здание, чтобы укрепить свои позиции в глазах азербайджанского общества, считает руководитель азербайджанского Общества охраны исторического наследия Надыр Исмизаде.

Как информировал "Кавказский узел", 6 марта активисты сообщили, что Баку продолжает планомерно уничтожать памятники в Нагорном Карабахе, и что, в частности, были разрушены здания Национального собрания и Союза ветеранов войны, а также осквернен собор Покрова Святой Богоматери. Национальное собрание* Нагорного Карабаха призвало мировое сообщество отреагировать на действия Азербайджана.

По указанию правительства Азербайджана в Ханкенди (армянское название – Степанакерт, – прим. "Кавказского узла") были снесены здания парламента Нагорного Карабаха и Союза добровольцев, поскольку к памятникам архитектуры они не относятся, передало 5 марта информагентство "Азертадж", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Снос зданий не является способом давления на Ереван в переговорах или политическим жестом для внутренней публики, отметил главный редактор информагентства "Туран" Шахин Гаджиев.

Баку уничтожает символы режима, который, по его мнению, является сепаратистским. Однако власти Азербайджана могли бы сохранить эти здания и использовать их, например, в качестве библиотек или других общественных учреждений, считает он.

"Фотография азербайджанского солдата внутри или на здании церкви не может считаться признаком осквернения храма, даже если солдат настроен враждебно. А снос армянских крестов на храмах может быть частью реставрационных работ, объявленных Баку для приведения храмов в первоначальный исторический вид", – сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что азербайджанская сторона ранее также неоднократно обвиняла армянскую сторону в сносе зданий и памятников в Карабахе.

Снос зданий, в которых размещалась администрация Нагорного Карабаха, для Азербайджана может иметь символический смысл, укрепляющий политическую позицию президента страны Ильхама Алиева внутри азербайджанского общества, отметил председатель Общества охраны исторического наследия Азербайджана Надыр Исмизаде.

"Внешнеполитического смысла не прослеживается, так как позиция официального Баку много раз и открыто декларировалась президентом и его командой на различных площадках. Алиев заявлял, что построенные армянами здания будут разрушены, но государство обязуется беречь и восстанавливать исторические памятники", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На бывшей площади Ленина в Ханкенди было три административных здания, из которых снесены два. Историческое здание бывшего областного комитета Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) сохранено, обратил он внимание.

Исмизаде также высказал мнение, что фотография солдата в церкви не может считаться ее осквернением. "По поводу крестов можно предположить, что на месте крестов с символикой Армянской апостольской монофизитской церкви будут установлены кресты, соответствующие традициям албанской православной церкви на Кавказе или русской православной церкви, так как согласно принятой в Азербайджане исторической концепции многие армянские храмы в Карабахе прежде были церквями Кавказской Албании, присоединенными к Армянской монофизитской церкви", – добавил аналитик.

Единого реестра исторических памятников на перешедшей под контроль Азербайджана территории Карабаха еще нет, работа в этом направлении ведется, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник госкомитета градостроительства и архитектуры Азербайджана. Власти страны намерены сохранить все памятники на этой территории, вне зависимости от их религиозной и культурной принадлежности, заявил он.

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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