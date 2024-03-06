Обнародованы новые факты уничтожения памятников в Карабахе

06 марта 2024, 01:03

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Баку продолжает планомерно уничтожать памятники в Нагорном Карабахе, разрушены здания Национального собрания и Союза ветеранов войны, а также осквернен Собор Покрова Святой Богоматери, сообщили активисты. Национальное собрание Нагорного Карабаха призвало мировое сообщество отреагировать на действия Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк, перешедшем под контроль Азербайджана, заявила в январе армянская организация Monument Watch. Несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды. Власти Азербайджана должны реагировать на обвинения в вандализме, так как в дальнейшем видеозаписи разрушения армянских кладбищ в Карабахе будут использованы против Баку, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи. 29 февраля общественная организация "Омбудсмен культуры Айка" сообщила о разрушении сельского кладбища в селе Хин Шена.

28 ноября 2023 года организация по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch сообщила, что на территорию шушинского кладбища Казанчецоц свалили кучи мусора. Это шестое армянское кладбище, уничтоженное с ноября 2020 года в Нагорном Карабахе, заявила организация.

Азербайджан специальной техникой разрушил здание Национального Собрания Нагорного Карабаха на Площади Возрождения в Степанакерте. Видео с разрушением здания распространили сами азербайджанские СМИ.

Согласно репортажам, разрушено также здание Союза ветеранов войны, расположенное тут же, на Площади Возрождения.

Национальное Собрание* Нагорного Карабаха осудило "варварские действия властей Азербайджана по уничтожению армянских следов" и потребовало от правозащитных организаций и властей Армении представить факты всех азербайджанских действий компетентным международным органам и судам для того, чтобы придать этому международный резонанс. В связи с этим Нацсобрание распространило заявление, в котором отмечает, что многие средневековые духовные центры, образовательные комплексы и мемориалы, здания и сооружения, представляющие историко-культурную ценность Нагорного Карабаха оказались под угрозой. "Азербайджан демонстративно пытается довершить геноцид армянского народа. В основном это выражается в осквернении, разрушении памятников, являющихся символами армянской христианской истории и культуры, освободительной борьбы и государственного строительства, или так называемой "албанизации", - говорится заявлении.

Также отмечается, что "последними проявлениями вандализма являются осквернение Собора Богоматери в Степанакерте, сноса зданий НС и Союза ветеранов".

"Азербайджан продолжает на государственном уровне уничтожать здания и памятники в Степанакерте и во всем Нагорном Карабахе", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава ОО "Омбудсмен культуры Айка" Овик Аванесов.

По его словам, из азербайджанских СМИ и соцсетей получены новые факты вандализма: снесен памятник великому армянскому писателю Хачатуру Абовяну, который был установлен во дворе общеобразовательной школы N 1, носившей его имя в Степанакерте. "Все это в очередной раз доказывает, что все культурное наследие Арцаха (Нагорного Карабаха) находится под угрозой уничтожения", - отметил Аванесов.

Также, по его словам, подвергся осквернению Собор Покрова Святой Богоматери в Степанакерте. Аванесов опубликовал на своей странице в Facebook** фотографию с собора, где человек в маске поднялся на алтарь, в руках держит посох.

"Где все, кто говорил о наших гарантированных правах и безопасности под властью Азербайджана?" - написал в своем микроблоге Х омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"Когда мне представители Запада говорили, видишь, Алиев не разрушает Степанакерт, я их призывала немного подождать, ибо они Алиева плохо знают. У диктатора столько ненависти к армянам, что он не может удержаться и не уничтожить все армянское", - отметила в своем микроблоге Х азербайджановед Татевик Айрапетян.

"Азербайджан не скрывает и даже гордится уничтожением всех признаков армянского наследия", - написала в своем микроблоге Х специалист в области государственного управления, международных отношений и безопасности Соси Татикян.

Немецкий правозащитник, руководитель офиса и политический советник немецкого депутата Европарламента Мартина Зоннеборна Дастин Хоффман опубликовал видео в своем микроблоге Х и написал, что "Азербайджан хочет стереть память о свободном Нагорном Карабахе и сносит здание Парламента в Степанакерте".

"Смотрю онлайн, как "преображается" город, в котором я жил 40 лет. Я никому не желаю такой боли", - написал в микроблоге Х житель Степанакерта Марут Ванян.

"Вы еще удивляетесь, почему армянам Арцаха (Нагорного Карабаха) невозможно жить с азербайджанцами? Вы посмотрите, как они легко разрушают все то, что мы построили и нам принадлежит. С той же легкостью они бы уничтожили каждого из нас", - написала в своем микроблоге Х жительница Степанакерта Яна Аванесян.

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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