Карабахцы поделились воспоминаниями о разрушенных в Степанакерте домах

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Азербайджан разрушает дома в карабахских городах и целые населенные пункты для того, чтобы беженцам некуда было вернуться, заявили они. Баку нарушает право собственности карабахских армян на их родные дома, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел",12 октября бывший председатель агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян сообщил, что азербайджанские власти разрушили исторические кварталы Степанакерта вдоль улицы Туманяна.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджан нарушает право армян Нагорного Карабаха на собственность. Иски о нарушении международных прав направлены в международные суды. Эксперты считают, что администрация Азербайджана уничтожает в первую очередь подчеркивающие армянскую идентичность строения.

Дом Ангелины Балаян находился на улице Туманяна в Степанакерте, он был двухэтажный, с земельным участком. О том, что их дом азербайджанцы снесли, Ангелина узнала из интернета. "Сначала у меня был шок. Я сразу открыла Google Earth, чтобы посмотреть, действительно ли все снесли. С одной стороны, мы были готовы к такому повороту, но все равно, это было неприемлемо для нас", - рассказала Балаян 13 октября корреспонденту "Кавказского узла".

Выезжая из дома в Степанакерте, семья Балаянов оставила в доме письмо, в котором обратились к потенциальному вошедшему в дом азербайджанцу с тем, что "этот дом был и всегда останется армянским, и никто не сможет его "азербайджанизировать". С собой из дома Балаяны не смогли ничего забрать, по словам Ангелины, взяли лишь кое-что из одежды.

Отец Ангелины Артур рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дети очень сильно переживали, когда увидели разрушенный дом.

"Тяжелее всех перенес 13-летний сын, который начал потом рассматривать архивные видеокадры нашего дома, участка, где они играли, резвились. Он до сих пор не пришел в себя", - отметил Артур.

Он добавил, что, уезжая, допускал, что азербайджанцы могут разрушить все, что там есть. "Они способны на все, чтобы достичь своей цели", - отметил Артур.

Пусть на месте моего дома азербайджанцы построят дворец, они все равно уйдут оттуда, а мы, хозяева, вернемся

При этом житель Степанакерта не теряет надежды, что придет день, и он сможет вернуться на родину. "Я уверен, этот день настанет. А дом - пусть на месте моего дома азербайджанцы построят дворец, они все равно уйдут оттуда, а мы, хозяева, вернемся", - сказал Артур.

"Все мое детство прошло на этой улице. Это возле степанакертского театра. По мне, самой уютной, колоритной, душевной части города", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" воспоминаниями жительница Степанакерта Армине Галстян.

По ее словам, особенно в последние довоенные годы на этой улице было очень много туристов. Здесь, кроме кафе и ресторанов, были дома, отличающиеся своей уникальностью. "Еще чудесный памятник прямо за театром "Три родника" с тремя разными настроениями. Словами не передать, насколько тут было спокойно, уютно, колоритно. Как можно такое разрушать? Ну пользовались бы всем этим добром, пока вы тут. Зачем уничтожать?" - недоумевает она.

"Разрушая наши дома, Алиев преследует одну цель: лишить нас надежды вернуться", - отметила на своей странице в Facebook* жительница Степанакерта Нуне Аракелян.

Она обратила внимание на то, что разрушению прежде всего подвергаются старинные дома, построенные по канонам армянской архитектуры. "Как-то я спросила бабушку, почему везде армяне строят большие дома, а в селах Арцаха (Нагорного Карабаха) небольшие. Бабушка сказала, что арцахские армяне тоже раньше строили большие, вместительные дома, но регулярно тюркские кочевники, у которых домов вообще не было, потому что они жили в кочевьях, сжигали наши дома. Из экономии армяне стали строить маленькие дома. Все равно раз в несколько десятков лет кочевники их дотла сжигали. Они сжигали, а мы снова строили на пепелищах. И так сотни лет", - отметила она. Улица Туманяна в Степанакерте, по ее словам, самая колоритная.

Дома на улице Туманяна не единственные, которые были разрушены. Лилит Гаспарян жила в трехкомнатной квартире в четырехэтажном жилом доме по улице Мхитара Гоша в центре Степанакерта. Дом находился рядом с Арцахским государственным университетом. После депортации из Нагорного Карабаха Азербайджан снес до основания здание, в котором жила Лилит, вместе с другими домами на этой территории. Здание, по словам Лилит, было построено в 1963 году, а квартиру в советское время получили родители ее мужа. "Это был очень хороший жилой район. Вокзал рядом, Кольцевая, магазины, недалеко рынок, парк университетский. Дети там играли, катались на велосипедах. Мои внуки там выросли, во дворе каждый вечер самовар ставили, с соседями чай пили", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Завтра, если у нас будет такая возможность вернуться на родину, мне некуда будет возвращаться

Все, что было на территории перед университетом, как отметила Лилит Гаспарян, снесли. Это были как "хрущевки", так и здания "ленинградского проекта". "Я всю жизнь преподавала в школе, сейчас вышла на заслуженную пенсию, но оказалась у разбитого корыта. Выезжая из Арцаха (Нагорного Карабаха), я с собой ничего не взяла. Меня саму наши дальние родственники на своей машине привезли в Ереван. Завтра, если у нас будет такая возможность вернуться на родину, мне некуда будет возвращаться. Ничего от моей собственности не осталось", - говорит она.

О том, что их дом снесли, Лилит узнала из интернета. Это было выложенное в сеть самими азербайджанцами видео. "Я сидела за столом на кухне, когда увидела это видео, где от нашего дома одни руины остались. Вдруг у меня из носа кровь пошла, давление поднялось. Две недели лечилась в ереванской больнице", - рассказывает Лилит.

"Военно-политическое руководство Азербайджана в Арцахе (Нагорном Карабахе) наряду с историко-архитектурными зданиями уничтожает также целые жилые кварталы и населенные пункты", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен культурного наследия Армянского Нагорья Овик Аванесов.

По его словам, полностью уничтожено село Карин Так Шушинского района, села Мохренес, Хцаберд Гадрутского района. В самом городе Гадрут азербайджанцы сравнили с землей представляющие историческую ценность и облик города здания. "То же самое мы видим в Шуши, Бердзоре и других населенных пунктах в Арцахе (Нагорном Карабахе). Это тот же геноцидальный почерк, что турки делают с историко-архитектурными памятниками в Западной Армении, подчеркивающие армянскую идентичность", - отметил Аванесов.

Мишенью становятся строения с особо выраженными армянскими очертаниями

Улица Туманяна, по его словам, подверглась такой же участи, что и другие жилые кварталы, отдельные здания, как жилые, так и государственной и общественной значимости. Уничтоженные здания по улице Туманяна имели интересные историко-архитектурные решения, именно они представляли облик Степанакерта и имели историческое прошлое, что, видимо, и является основной причиной для их уничтожения, считает Аванесов. "Таким образом Азербайджан пытается уничтожить армянский облик Степанакерта, ликвидировать армянский след. Этот принцип наблюдается и в других населенных пунктах. Мишенью становятся строения с особо выраженными армянскими очертаниями. Все это является неотъемлемой частью политики исламизации всего Арцаха (Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана", - отметил Аванесов, добавив, что во многих случаях на месте уничтоженных армянских строений Азербайджан строит свое, тем самым азербайджанизируя Карабах.

Он считает, что пока против Азербайджана не применены серьезные санкции, эта политика будет продолжаться.

Здания на улице Туманяна, Аванесов считает, что выбраны не случайно для уничтожения. По словам Аванесова, эти здания построены наследниками тех, кто чудом спасся во время резни армян в марте 1920 года в Шуши. "Именно поэтому дома на Туманяна построены в стиле их домов в Шуши, откуда их в прошлом веке изгнали. Азербайджан предпочел избавиться от подчеркнуто армянской архитектуры как в Шуши, так и в Степанакерте, таким образом нанеся огромный урон армянской культурной идентичности города", - отметил он.

Уничтожая историко-культурное наследие армян, их имущество и собственность, Азербайджан подвергает армян психологическому террору. Таким образом нарушается право владельцев этих домов на собственность и культурную принадлежность.

Разрушая жилые кварталы в Нагорном Карабахе, Азербайджан нарушает право владельцев этих домов на собственность, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

Его организация после депортации армян из Нагорного Карабаха составила более чем 150 исков и представила в ЕСПЧ. "Сейчас идет процесс сбора фактов. Более 10 человек уже обратились к нам, чтобы от их имени подали иск в международные суды", - отметил Сакунц.

Это грубое нарушение международного гуманитарного права

Кроме того, по его словам, Азербайджан уничтожает также облик всего этого края, ликвидируя культурное наследие армян. "Это грубое нарушение международного гуманитарного права", - отметил Сакунц.

"После сбора фактов иски будут поданы в Международный уголовный суд, поскольку действия Азербайджана - это логическое продолжение насильственной депортации, этнических чисток армян", - отметил правозащитник.