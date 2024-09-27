Глава МИД Армении призвал ЮНЕСКО защитить памятники Нагорного Карабаха

27 сентября 2024, 23:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министр иностранных дел Армении призвал отправить миссию ЮНЕСКО в Нагорный Карабах для защиты армянского культурного наследия. Более пяти тысяч историко-культурных памятников находятся под угрозой уничтожения, заявил бывший министр культуры Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", карабахские беженцы провели в июле акцию в Ереване, потребовав от ООН надавить на Азербайджан для сохранения армянского духовно-культурного наследия и частной собственности. Для достижения этих целей необходима последовательная позиция властей Армении, заявили они.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на прошедшем в Нью-Йорке Форуме древних цивилизаций заявил, что в Нагорном Карабахе армянское культурное наследие с его тысячелетней историей оказалась под угрозой уничтожения.

Глава МИД Армении призвал немедленно отправить независимую экспертную миссию ЮНЕСКО в Нагорный Карабах для оценки, документирования и защиты находящегося под угрозой исчезновения армянского культурного наследия.

Азербайджан, как отметил Мирзоян, нарушает решение Международного суда, преднамеренно и систематически разрушая, оскверняя, незаконно присваивая армянские культурные и религиозные объекты, памятники, кладбища и артефакты. Гаагский суд обязал Баку принять все необходимые меры для предотвращения и наказания всех случаев вандализма и осквернения армянского культурного наследия.

Международный суд ООН 7 декабря 2021 года постановил применить срочные меры на основании иска, поданного Арменией в рамках дела "Армения против Азербайджана", которое рассматривается в контексте Международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации", обязывающей Азербайджан среди прочего принять все необходимые меры для предотвращения актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая церкви и другие места культа, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты.

"К сожалению, Армения не избежала последствий нынешнего ниспровержения мирового порядка, столкнувшись с растущей нетерпимостью, ксенофобией и разрушением культурного наследия", - заявил Арарат Мирзоян.

Бывший министр культуры Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что более пяти тысяч памятников находятся под угрозой уничтожения, и это лишь те памятники, которые, согласно закону, включены в список историко-культурных памятников, утвержденных государством. Это монастырские комплексы (60), средневековые кладбища (400), крепости (115), дома меликов, церкви и часовни (385), хачкары (2380), отдельные надгробные камни, а также археологические места.

По его словам, до начала войны 2020 года в Нагорном Карабахе было сертифицировано 4112 памятников и около 1500 заповедных зон. С декабря 2020 год по май 2023 года сертифицировали около 850 новых памятников.

"Работа эта была продолжительной, и 5 тысяч памятников - это не конечная цифра, просто это количество было сертифицировано", - отметил Ованнисян, добавив, что в этот список не входят новейшие памятники, не пережившие определенный срок - до 50 лет.

Памятники, по его словам, для получения паспорта должны пройти этот срок. Также в число более 5 тысяч памятников не входят действующие городские и сельские кладбища. Зафиксированы лишь древние средневековые кладбища число которых достигает более 400.

Вся картина происходящего в Нагорном Карабахе не ясна, поскольку информацию об уничтожении или осквернении того или иного памятника получают из из социальных сетей или фиксируют по спутниковых снимкам, подчеркнул Ованнисян. Он отметил, что исследовательская группа Caucasus Heritage Watch мониторит территорию Нагорного Карабаха и публикует обновления в виде спутниковых снимков и отчетов. "Исходя из этих мониторингов и исследований, на сегодняшний день нам известно точно о полном разрушении Азербайджаном четырех церквей: Бердзорская церковь святого Амбарцума, Шушинская церковь святого Ованнеса Мкртича, Джраканская церковь Зоравора святой Богородицы и Мохранесская церковь святой. Богородицы", - отметил Ованнисян.

Он добавил, что обращения в различные международные инстанции о судьбе армянских памятников в Карабахе остаются без ответа.