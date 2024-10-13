Карабахские беженцы призвали защитить исторические и жилые кварталы Степанакерта

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Азербайджанские власти разрушили исторические кварталы Степанакерта вдоль улицы Туманяна, сообщил бывший председатель агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян. Он призвал юристов и правозащитников предпринять меры для защиты наследия карабахских армян. Беженцы назвали разрушение кварталов варварским шагом.

Как писал "Кавказский узел", после исхода жителей Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян. В Нагорном Карабахе остались 14 армян, многие из тех, кто не уехал в октябре 2023 года, обратились позднее в Красный Крест с просьбой перевезти их в Армению, заявил 7 сентября карабахский омбудсмен Гегам Степанян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Бывший председатель агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян на своей странице в социальной сети Facebook* обвинил власти Азербайджана в массовом сносе жилых домов в Степанакерте (Ханкенди). "В течение нескольких прошедших дней сравнены с землей исторические кварталы столицы вдоль улицы Туманяна. Таким образом уничтожается не только история, но и нарушаются права на собственность тысяч владельцев частных построек XIX - начала XX веков", - написал он, опубликовав также спутниковые снимки разрушенного квартала.

По мнению Шахвердяна, "жителям Степанакерта необходимо срочно организоваться и всеми доступными средствами потребовать у властей Армении и международных организаций предпринять публичные шаги с целью обеспечения коллективных прав арцахцев (карабахцы), в том числе права на возвращение и права на собственность".

"Властям НКР необходимо взять на себя функцию координатора массового движения в защиту коллективных прав арцахцев (карабахцев)", - написал Шахвердян.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

"В защиту своих прав на Родину, на имущество, на возвращение арцахцы (карабахцы) должны были начать с первого дня депортации привлекать внимание международных структур", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель из Степанакерта Эрна Джавадян.

"Сейчас, пусть и очень поздно, но наша общественность и правительство должны, во-первых, восстановить моральный дух народа Арцаха (Нагорного Карабаха), во-вторых, создать группу оперативного реагирования, которая будет фиксировать разрушения и вандализм азербайджанской стороны. Это не только разрушения жилых строений, но и могил, старинных культурных и исторических памятников. Иметь данные относительно ущерба, всех имущественных претензий. Исходя из всего этого, подготовить иск во все международные суды - обвиним и призовем к ответу Азербайджан и его руководство", - заметила Джавадян.

Она добавила, что у всех граждан Нагорного Карабаха "есть документы о владении оставленным имуществом", "на основании сохранившихся, привезенных свидетельств о собственности можно собрать полные данные от самих владельцев".

Беженцы из Нагорного Карабаха, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", назвали варварством снос домов в Степанакерте.

Международные нормы там не действуют

"Снос всех исторических и культурных ценностей, памятников и зданий, свидетельств нашего армянства, нашей многовековой истории говорит о том, что этническая чистка Арцаха (Нагорного Карабаха) продолжается, а международные нормы там не действуют", - считает Нарине Карапетян, которая проживала на улице Туманяна.

Кафе Tumanyan's ART в Степанакерте находилось на улице имени Туманяна. В дни блокады владельцы организовывали акции для нуждающихся семей, предлагая горячую еду, культурные мероприятия для детей с ограниченными возможностями. Владелец заведения Вадим Балаян назвал действия азербайджанской стороны в Степанакерте "варварским шагом", напомнив, что ранее уже были разрушены другие кварталы, с сожалением отметив, что "еще один исторический квартал нашего города потерян".

"Жилые здания по адресу: М. Гоша в Степанакерте Азербайджан разрушил несколько месяцев назад. Там находилась моя квартира. Свидетельство о владении этой недвижимостью еще с советских времен есть. Есть документ о приватизации. Но мой дом разрушен. Много говорят о возвращении под международные гарантии. Я и моя семья хотим вернуться, но кто будет компенсировать мою потерю, кто будет отвечать за это?" - задается вопросом житель Степанакерта Жирайр Акопян.

Как писал "Кавказский узел", министр иностранных дел Армении призвал отправить миссию ЮНЕСКО в Нагорный Карабах для защиты армянского культурного наследия. Более пяти тысяч историко-культурных памятников находятся под угрозой уничтожения, заявил бывший министр культуры Нагорного Карабаха.

Об обстановке в Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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