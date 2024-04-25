Соратники Рубена Варданяна напомнили властям о его судьбе шествием в Ереване

25 апреля 2024, 06:01

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Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян проводит голодовку 20 дней и не получает медпомощи, заявили участники шествия в Ереване. Они призвали международные правозащитные организации поучаствовать в судьбе Варданяна и добиться, чтобы его посетил Международный Комитет Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года стало известно, что сотрудники службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Семья политика 5 апреля сообщила, что он объявил голодовку. 20 апреля близкие узнали от Варданяна, что он две недели содержался в полной изоляции без права на переписку, общение и даже чтение.

Шествие в поддержку армянских пленных, удерживаемых в заключении в Баку, прошло 24 апреля. Активисты приурочили его к годовщине геноцида армян в Османской Турции, маршрут акции включал посещение мемориального комплекса "Цицернакаберд".

Организаторами акции выступили друзья Рубена Варданяна. Участники шествия несли плакаты «Свободу армянским пленным! Сейчас!», «Не может быть соглашения о мире без освобождения армянских пленных!», «Глобальное молчание – глобальный позор! Остановите геноцид!», а также фотографии армянских заключенных, которые содержатся в Азербайджане.

Исполнительный директор международной школы корпоративного управления «Матена» Рубен Айрапетян напомнил, что Варданян "проводит голодовку уже почти 20 дней". По словам Айрапетяна, международные правозащитные организации должны применить все механизмы давления на Баку, учитывая также авторитарный характер власти в Азербайджане.

«Мы знаем, что члены семьи, а также близкие Рубена Варданяна обеспокоены его состоянием и требуют, чтобы Международный Комитет Красного Креста незамедлительно посетил его. Мы также присоединяемся к данному требованию», - цитирует его слова информагентство "Новости-Армения".

Сын Рубена Варданяна Давид рассказал, что последний телефонный разговор с семьей политик провел 19 апреля. Тогда он разговаривал со своей младшей сестрой и сообщил об ухудшении условий содержания.

«Борьба за права армян, в считанные дни ставших беженцами, стала для него важнее собственной жизни, ради этой борьбы он готов пожертвовать жизнью», – цитирует слова Давида Варданяна Armenia Today.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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