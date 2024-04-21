Варданян сообщил семье о двухнедельной полной изоляции

21 апреля 2024, 04:04

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Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, который находится в заключении в Азербайджане, связался со своей семьей. Он сообщил о двухнедельной полной изоляции и отсутствии медицинской помощи.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2023 года стало известно, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна. 25 января суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна еще на четыре месяца. По словам семьи политика, 5 апреля он объявил голодовку.

Семья Рубена Варданяна сообщила 20 апреля о телефонном разговоре с ним. В сообщении, опубликованном на странице Варданяна в Facebook*, говорится, что последние две недели он содержался в полной изоляции без права на переписку, общение. Ему не разрешали даже читать.

Родные Варданяна считают, что Варданян вышел на связь после того, как они привлекли внимание мировой общественности к его голодовке.

Варданян сообщил семье, что ему лишь измеряют артериальное давление, больше никакой медпомощи не оказывается. "Мы больше беспокоимся за его здоровье, что оно может ухудшиться", - отметила семья Варданяна, требуя от властей Азербайджана немедленного допуска к нему представителей Международного комитета Красного Креста для получения точный сведений о состоянии его здоровья.

Также отмечается, что Рубен Варданян в телефонном разговоре также потребовал освободить всех армянских политзаключенных. "Он также отметил, что сейчас еще больше чем убежден в том, что ценности и принципы важнее всего, даже самой жизни", - говорится в сообщении семьи Варданяна.

Напомним, Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками 27 сентября 2023 года на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре этого же года президент России Владимир Путин лишил его гражданства РФ. Варданян заявил, что планирует заняться развитием непризнанной республики. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Преследование Рубена Варданяна дает президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Об обстановке в регионе после военной эскалации можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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