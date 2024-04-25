Новое массовое захоронение обнаружено в Карабахе

25 апреля 2024, 15:44

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Останки как минимум шести человек найдены в селе Малыбейли Ходжалинского района, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля около бывшей ковровой фабрики в центре Ходжалы были обнаружены останки не менее четырех человек. Генпрокуратура Азербайджана предположила, что это тела пленных времен первой карабахской войны. Впоследствии там же были найдены еще останки, к концу марта в общей сложности их число составило 18. Генпрокуратура отчиталась об идентификации останков десяти человек.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них осталась неизвестной, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

В селе Малыбейли Ходжалинского района во время строительно-восстановительных работ 24 апреля были обнаружены останки как минимум шести человек, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры и госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

Фрагменты человеческих костей были найдены во время раскопок в местечке "Мехелле". Сейчас продолжаются работы по полному исследованию этой территории, назначены экспертизы по установлению срока нахождения останков в земле и их идентификации. В управлении криминалистики и информационных технологий генеральной прокуратуры проводится расследование, говорится в сообщении.

Сотрудник исполнительной власти Ходжалинского района предположил, что найденные человеческие останки принадлежат жертвами карабахского конфликта. "Село Малыбейли располагалось в пяти километрах от Ходжалы. Оно было захвачено в 1992 году, примерно двумя неделями ранее Ходжалы. Население села бежало. Но не всем удалось спастись. После войны 2020 года и антитеррористической операции сентября 2023 года обнаруживаются массовые захоронения. Собранные у родственников пропавших без вести образцы позволяют по ДНК установить личности погребенных в этих захоронениях", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В общей сложности на территориях, которые по итогам боевых действий перешли под контроль Азербайджана, найдены, по данным на конец марта, останки около 600 человек, ранее сообщила директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалята Гасанова.