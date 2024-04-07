Останки еще одного человека идентифицированы в массовом захоронении в Ходжалы

07 апреля 2024, 06:03

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Личность еще одного человека, чьи останки найдены в массовом захоронении около бывшей ковровой фабрики в Ходжалы, идентифицирована. Это житель Ханкенди Вагиф Магеррамов. Ранее были идентифицированы останки его супруги. Всего на территориях Карабаха, перешедших под контроль Баку, найдены останки около 600 человек.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля около бывшей ковровой фабрики в центре Ходжалы были обнаружены человеческие останки не менее четырех человек. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, это, предположительно, тела пленных времен первой карабахской войны. Впоследствии там же были найдены еще останки, в общем сложности число их достигло к концу марта 18. Генпрокуратура отчиталась об идентификации останков восьми человек, затем еще одного.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них осталась неизвестной, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Экспертиза установила личность еще одного человека, чьи останки были найдены в массовом захоронении около бывшей ковровой фабрики в Ходжалы. Это житель Ханкенди Вагиф Магеррамов 1951 года рождения, пишет Oxu.az.

Таким образом идентифицированы в общей сложности личности десяти человек, чьи останки найдены в данном массовом захоронении. Это пятеро жителей Ходжалинского района и пятеро жителей Ханкенди.

В общей сложности на территориях, которые по итогам боевых действий перешли под контроль Азербайджана, найдены по данным на конец марта останки около 600 человек, пишет Report.az со ссылкой на директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалята Гасанова.

По его словам, идентифицированные останки переданы родственникам. Он также добавил, что поиску мест массовых захоронений мешает большое количество мин на указанных территориях. Всего же найдено 16 таких мест.

Супруги Вагиф и Басира Магеррамовы, чьи останки найдены в массовом захоронении в Ходжалы, похоронены 6 апреля на Забратском кладбище в Баку, сообщает Haqqin.az.

Напомним, что Международный комитет Красного Креста для содействия в поисках создал базу данных биоматериалов родственников пропавших без вести, чтобы в будущем можно было идентифицировать обнаруженные останки по совпадению ДНК. В Бакинском и Бардинском офисах собрана информация о биоматериалах порядка 10 тысяч человек (по три-четыре человека на каждого пропавшего), сообщила в октябре 2022 года глава отдела Бакинского офиса МККК по общественным связям Илаха Гусейнова.