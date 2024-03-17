Останки восьми человек идентифицированы в массовом захоронении в Ходжалы

17 марта 2024, 02:28

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Число останков людей, обнаруженных в ходе раскопок в связи со строительно-восстановительными работами в городе Ходжалы, достигло 18, сообщили власти Азербайджана. При этом уже идентифицированы останки восьми человек. Это жители Ходжалы и Ханкенди, которые пропали без вести 26 февраля 1992 года.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля останки четырех человек, в том числе ребенка, были обнаружены при раскопках в центре Ходжалы. Предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. 29 февраля и 1 марта там же были найдены останки еще шести человек, и общее число обнаруженных останков достигло 10, а 2 марта - 13.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Пропавшими без вести в результате первой карабахской войны остаются 3800 человек, сообщило в августе 2023 года бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. К концу августа 2023 года в массовых захоронениях были найдены 500 человеческих останков, идентифицированы 15 человек.

Число останков людей, обнаруженных в ходе раскопок в связи со строительно-восстановительными работами в городе Ходжалы в массовом захоронении достигло 18, в том числе четверо предположительно несовершеннолетние, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц Азербайджана.

«Они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и жестокому обращению, не были индивидуально похоронены в соответствии с религиозными обрядами», - говорится в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла". Захоронение не было обозначено признаками для определения местоположения останков людей.

Генеральной прокуратурой совместно с сотрудниками «Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии» министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста проводится осмотр места происшествия с целью установления личностей потерпевших по фрагментам костей, а также других значимых обстоятельств проводятся экспертиза и лабораторные исследования, а также другие необходимые процессуальные действия», - сказано в сообщении.

На данной стадии судебно-генетической экспертизы установлена личность в человек. Среди них жители района Ходжалы: Алиев Агали Наиб оглы, 01.06.1933, Алиева Сураййа Бехбуд кызы, 01.06.1933, Махмудов Акиф Сейдулла оглы, 01.06.1962, Селимов Хазар Саявуш оглы, 01.09.1974, Селимова Тамилла Агамирзе кызы, 01.06.1935, а также жители города Ханкенди: Джавадов Али Мусул оглы, 15.06.1954, Исмаилов Исмаил Бахман оглы, 01.08.1955, Магеррамова Басира Вели кызы, 01.06.1954.

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести в Ходжалы 26 февраля 1992 года.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, отмечается в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Собранные материалы приобщены к уголовному делу, расследование которого ведет Следственное управление Генеральной прокуратуры. Дополнительная информация о результатах будет предоставлена общественности, сказано в заключение пресс-релиза.

Напомним, что Международный комитет Красного Креста для содействия в поисках создал базу данных биоматериалов родственников пропавших без вести, чтобы в будущем можно было идентифицировать обнаруженные останки по совпадению ДНК. В Бакинском и Бардинском офисах собрана информация о биоматериалах порядка 10 тысяч человек (по три-четыре человека на каждого пропавшего), сообщила в октябре 2022 г. глава отдела Бакинского офиса МККК по общественным связям Илаха Гусейнова.