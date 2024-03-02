Останки еще трех человек найдены в массовом захоронении в Ходжалы

02 марта 2024, 19:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ходжалы на месте массового захоронения времен первой карабахской войны обнаружены останки еще трех человек со следами насилия. В общей сложности здесь найдены останки уже 13 человек, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля останки четырех человек, в том числе ребенка, были обнаружены при раскопках в центре Ходжалы. Предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. 29 февраля и 1 марта там же были найдены останки еще шести человек, и общее число обнаруженных останков достигло 10.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Пропавшими без вести в результате первой карабахской войны остаются 3800 человек, сообщило в августе 2023 года бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. К концу августа 2023 года в массовых захоронениях были найдены 500 человеческих останков, идентифицированы 15 человек.

Сегодня останки еще трех человек были найдены на месте массового захоронения в центре Ходжалы, где ранее располагалась мебельная фабрика, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

"Обнаруженные здесь человеческие останки принадлежат как минимум 13 лицам, которые подвергались различным пыткам и физическому насилию, а руки их были связаны веревкой. Помимо этого, было установлено, что они не были похоронены индивидуально и в соответствии с требованиями исповедуемой религии", - подчеркивается в сообщении Генпрокуратуры, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Для полной идентификации захороненных сотрудники прокуратуры проводят осмотр на месте с участием представителей Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, "Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии" Минздрава, Национальной академии наук Азербайджана и Международного комитета Красного Креста. Обнаруженные фрагменты человеческих костей направляются на экспертизу и лабораторные исследования, отмечено в пресс-релизе.

Напомним, власти Азербайджана периодически отчитываются об обнаружении новых мест захоронений погибших в ходе первой карабахской войны. Так, на высоте Фаррух около одноименного карабахского села в марте 2022 года были найдены останки, предположительно, азербайджанских военных, погибших в первой карабахской войне.

В селе Эдилли (армянское название - Ухтадзор) Ходжавендского района (армянское название - Мартунинский район), которое перешло под контроль Азербайджана осенью 2020 года, в ходе поисковых работ 14-28 сентября 2022 года были обнаружены три новых места захоронения жертв карабахского конфликта 1991-1994 годов. В двух захоронениях были найдены скелеты шести человек, в одном - 12.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.