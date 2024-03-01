Останки еще шести человек найдены в массовом захоронении в Ходжалы

01 марта 2024, 14:52

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На месте массового захоронения в Ходжалы найдены останки еще шести человек, и общее число обнаруженных останков времен первой карабахской войны достигло 10, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля останки четырех человек, в том числе ребенка, были обнаружены при раскопках в центре Ходжалы. Предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

При дальнейших раскопках в центре Ходжалы, на месте бывшей мебельной фабрики, где ранее было обнаружено массовое захоронение людей, 29 февраля были обнаружены останки, предположительно, малолетнего ребенка, а 1 марта – останки еще пяти человек, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

"Таким образом, обнаруженные в захоронении человеческие останки, принадлежат 10 лицам. Двое из них, предположительно, являются несовершеннолетними. На останках выявлены признаки насилия", - сообщил он.

Обнаруженные фрагменты человеческих костей направлены на экспертизу и лабораторные исследования. "Генеральная прокуратура совместно с другими соответствующими органами продолжают осмотр места происшествия с целью полной идентификации захороненных на территории человеческих останков", - сказал сотрудник прокуратуры.

Обнаружение новых останков усиливает предположения о том, что там захоронены азербайджанцы, плененные во время карабахского конфликта в 1990-е годы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" другой источник в правоохранительных органах.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Напомним, власти Азербайджана периодически отчитываются об обнаружении новых мест захоронений погибших в ходе первой карабахской войны. Так, на высоте Фаррух около одноименного карабахского села в марте 2022 года были найдены останки, предположительно, азербайджанских военных, погибших в первой карабахской войне.

В селе Эдилли Ходжавендского района (армянское название - Ухтадзор) Ходжавендского района (армянское название - Мартунинский район), которое перешло под контроль Азербайджана осенью 2020 года, в ходе поисковых работ 14-28 сентября 2022 года были обнаружены три новых места захоронения жертв карабахского конфликта 1991-1994 годов. В двух захоронениях были найдены скелеты шести человек, в одном - 12.

Пропавшими без вести в результате первой карабахской войны остаются 3800 человек, сообщило в августе 2023 года бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. После войны 2020 года в массовых захоронениях были найдены 500 человеческих останков, идентифицированы 15 человек.

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