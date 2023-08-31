3800 человек числятся пропавшими без вести в Азербайджане после первой войны за Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пропавшими без вести в результате первой карабахской войны остаются 3800 человек, сообщило бакинское представительство Международного комитета Красного Креста в Международный день жертв насильственных исчезновений. После войны 2020 года в массовых захоронениях были найдены 500 человеческих останков, идентифицированы 15 человек.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически отчитываются об обнаружении новых мест захоронений погибших в ходе первой карабахской войны. Так, на высоте Фаррух около одноименного карабахского села в марте 2022 года были найдены останки, предположительно, азербайджанских военных, погибших в первой карабахской войне. Еще три места захоронения жертв карабахского конфликта 1991-1994 годов были найдены в сентябре того же года.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном, говорится в подготовленной " Кавказским узлом " справке " Общие сведения о Нагорном Карабахе ".

Пропавшими без вести в ходе первой карабахской войны в Азербайджане до сих пор числятся более 3 тысяч человек, сообщило 30 мая бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. Отчет организации был приурочен к Международному дню жертв насильственных исчезновений, который отмечается 30 августа.

“Мы рядом с семьями пропавших без вести и вместе с ними вспоминаем память их близких. В Азербайджане все еще 3800 человек считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении Красного Креста.

Красный Крест сотрудничает с госорганами Азербайджана для прояснения судьбы пропавших без вести. В рамках этой работы были собраны и представлены в госкомиссию Азербайджана по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников 11 тысяч биологических образцов членов семей пропавших без вести - это позволит идентифицировать останки людей, которые могут быть найдены в будущем. Кроме того, Красный Крест поделился информацией о предполагаемых захоронениях, предоставив технические рекомендации и средства для эксгумации в трех районах.

“Я последний член нашей семьи, остающаяся в живых. Прежде чем умереть, я хочу прояснить судьбу брата”, - приводит МККК слова сестры Маиса Джавадова, одного из пропавших без вести.

По случаю Международного дня пропавших без вести омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время первой карабахской войны, в различные международные организации.

«Главная цель отчета – довести до сведения мирового сообщества вопрос о почти 4000 пропавших без вести азербайджанцев, судьба которых и сегодня остается неизвестной, а также обращения их семей», - говорится в сообщении пресс-службы офиса уполномоченного по правам человека.

В отчете омбудсмена указывается, что после окончания 44-дневной войны 2020 года на территориях, возвращенных под контроль Баку, были обнаружены массовые и одиночные захоронения в Ходжавендском, Кяльбаджарском, Агдамском и Физулинском районах, а также в окрестностях города Шуша.

«В захоронениях, обнаруженных на территории Шушинской тюрьмы, обнаружены следы пыток людей, захоронения по отдельности голов и обезглавленных тел людей, наличие гвоздей в брюшной полости», - отмечает омбудсмен Азербайджана. По ее словам, на сегодняшний день в общей сложности было найдено около 500 человеческих останков в указанных захоронениях.

К середине августа 2023 года были идентифицированы останки 15 человек, обнаруженные в массовых захоронениях в 2021-2022 годах, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в рабочей группы госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

Это были 11 военных и четверо гражданских лиц, попавших в армянский плен в различное время, останки переданы родственникам погибших и похоронены ими. «Работа по идентификации останков других лиц, обнаруженных в массовых захоронениях в других местах, освобожденных от армянской оккупации, продолжается», - подчеркнули в рабочей группе.

Чиновники отмечают, что армянская сторона уклоняется от сотрудничества в прояснении судьбы пропавших без вести и не предоставляет информацию о местах захоронения погибших. О том, что армянская сторона владеет такой информацией, заявлял ранее секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших Исмаил Ахундов, ссылаясь на публичные выступления армянского депутата, бывшего замминистра обороны Армении Гагика Мелконяна в декабре 2021 года.

«В интервью Гагик Мелконян рассказал об оставшихся на поле боя телах сотен военнослужащих азербайджанской армии, погибших в 1994 году, которых армяне похоронили. Несмотря на официальное обращение к другой стороне по этому вопросу при посредничестве международных организаций, ответа так и не было получено», - цитирует слова Ахундова 18 апреля Media.az.

В Минобороны Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что по итогам второй карабахской войны 2020 года пропавшими без вести числятся шестеро военных, в том числе четверо солдат, один солдат-сврерхсрочник и один лейтенант.

Международный день жертв насильственных исчезновений отмечается 30 августа в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года. В этой резолюции Ассамблея выразила "серьезную обеспокоенность, в частности, увеличением числа насильственных или недобровольных исчезновений в различных районах мира.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.