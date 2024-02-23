23 февраля 2024, 15:41

Массовое захоронение обнаружено в Ходжалы

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Останки не менее четырех человек, в том числе ребенка, обнаружены при раскопках в Ходжалы. Предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны, сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", пропавшими без вести в результате первой карабахской войны остаются 3800 человек, сообщило в августе 2023 года бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. После войны 2020 года в массовых захоронениях были найдены 500 человеческих останков, идентифицированы 15 человек.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них осталась неизвестной, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

В центре города Ходжалы (армянское название - Иванян - прим. "Кавказского узла"), близ бывшей ковровой фабрики  при раскопках в связи со строительно-восстановительными работами 21 февраля были обнаружены человеческие останки, сообщила сегодня пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

На месте был проведен осмотр с участием специалистов генеральной прокуратуры, "Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии", Национальной академии наук, госкомиссии по делам военнопленных, заложников и   пропавших без вести, азербайджанского представительства Международного комитета Красного креста. Обнаруженные фрагменты человеческих костей были изъяты для проведения экспертизы и лабораторных исследований.

"Было у установлено, что  обнаружены человеческие останки не менее четырех человек, в том числе одного ребенка в возрасте 4-5 лет", - сказано в пресс-релизе генеральной прокуратуры.

На останках выявлены признаки насилия, в частности связанные с веревкой руки. Тела были захоронены не менее 25 лет тому назад, подчеркивается в сообщении.  

Источник в генеральной прокуратуре сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что признаки насилия на останках дают основания полагать, что тела принадлежат плененным азербайджанцам во время Карабахского конфликта.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Напомним, власти Азербайджана периодически отчитываются об обнаружении новых мест захоронений погибших в ходе первой карабахской войны. Так, на высоте Фаррух около одноименного карабахского села в марте 2022 года  были найдены останки, предположительно, азербайджанских военных, погибших в первой карабахской войне.

В селе Эдилли Ходжавендского района (армянское название - Ухтадзор) Ходжавендского района (армянское название - Мартунинский район), которое перешло под контроль Азербайджана осенью 2020 года, в ходе поисковых работ 14-28 сентября 2022 г. были обнаружены три новых места захоронения жертв карабахского конфликта 1991-1994 годов. В двух захоронениях были найдены скелеты шести человек, в одном - 12.

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Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе", "Бакинские аналитики назвали приоритеты мирного договора с Арменией", "Армянские политологи сочли малоэффективными предупреждения Запада Азербайджану"

Автор: Фаик Меджид

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