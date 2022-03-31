Власти Азербайджана объявили о поиске массовых захоронений у карабахского села

31 марта 2022, 12:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На высоте Фаррух около одноименного карабахского села найдены останки, предположительно, азербайджанских военных, погибших в первой карабахской войне, заявила сегодня госкомиссия Азербайджана, анонсировав поиск массовых захоронений на этой территории.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях.

"После победы в 44-дневной войне на освобожденных территориях Азербайджана продолжается выявление и эксгумация могил азербайджанских граждан, пропавших без вести в первой карабахской войне", - сообщила сегодня госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

Первая карабахская война - вооруженный конфликт между азербайджанскими и армянскими военными за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями в 1992-1994 годах.

28 марта на высоте Фаррух в Ходжалинском районе (армянское название - Аскеранский район) были обнаружены останки нескольких человек, сказано в сообщении госкомиссии Азербайджана.

"С учетом того, что в первой карабахской войне за эту высоту шли ожесточенные бои, предполагается, что обнаруженные останки принадлежат погибшим азербайджанским военнослужащим. В ближайшее время они будут переданы компетентным органам для проведения экспертизы", - проинформировало ведомство.

По его данным, в ходе боев за Фаррух пропали без вести 62 азербайджанских военнослужащих. Еще 46 человек пропали без вести в расположенном южнее Фарруха селе Пирляр (армянское название - Храморт) Ходжалинского района, 11 - в селе Алиагалы Агдамского района, севернее села Фаррух.

"С учетом возможного расположения на высоте Фаррух и окрестной территории массовых захоронений, планируется проведение поисковых мероприятий и эксгумации. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сказано в сообщении госкомиссии Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В бакинском представительстве Международного комитета Красного Креста отметили, что поиск пропавших без вести в результате конфликтов является важным направлением работы этой организации. МККК создал базу биологических данных (ante-mortem) для идентификации останков, которые могут быть обнаружены. Собраны образцы ДНК у 9383 родственников лиц, считающихся пропавшими без вести в результате карабахского конфликта, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в организации.

Напомним, Генеральная прокуратура Азербайджана 26 апреля 2021 года опубликовала сообщение о найденном массовом захоронении жителей села Башлыбель Кельбаджарского района. Останки 12 погибших в Башлыбеле были эксгумированы и доставлены в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Эксперты идентифицировали личности погибших. После следствия, продолжавшегося четыре месяца, было принято решение о перезахоронении эксгумированных останков в отдельных могилах на прежнем месте. В церемонии похорон приняли участие члены семей жертв трагедии, а также жители села.

"Кавказский узел" также писал, что Международный комитет Красного Креста в 2015 году представил сторонам конфликта обновленный список пропавших без вести в зоне конфликта до вступления в силу режима прекращения огня в 1994 году. Обновленный список, куда вошли имена 4496 человек, составлен на основе данных о пропавших без вести, зарегистрированных в представительствах Красного Креста в Азербайджане и Армении, а также миссии МККК в Нагорном Карабахе. Из 4496 человек 405 зарегистрированы Ереванским офисом МККК, 372 - миссией Красного Креста в Нагорном Карабахе и 3719 - представительством в Азербайджане.

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После 44-дневной войны в ноябре 2020 года Баку получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.