Новое захоронение найдено в Ходжалы

30 марта 2024, 19:25

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Во время раскопок в Ходжалы найдены останки по меньшей мере трех людей, начата их экспертиза.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля останки четырех человек, в том числе ребенка, были обнаружены при раскопках в центре Ходжалы. Предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. 29 февраля и 1 марта там же были найдены останки еще шести человек, и общее число обнаруженных останков достигло 10, 2 марта – 13, а 16 марта - 18. При этом Генеральная прокуратура сообщила об идентификации останков восьми человек. Это жители Ходжалы и Ханкенди, которые пропали без вести 26 февраля 1992 года.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, отмечается в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Захороненные фрагменты человеческих останков были обнаружены 28 марта в городе Ходжалы, сообщила сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Они были найдены в ходе раскопок, проводимых в рамках реставрационных и восстановительных работ недалеко от водохранилища, находящегося в местности Галадереси города Ходжалы, далее сказано в сообщении. "С участием сотрудников Генеральной прокуратуры, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан был проведен осмотр места происшествия, произведена выемка обнаруженных фрагментов костей с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также произведены другие необходимые процессуальные действия", - говорится в пресс-релизе.

В итоге было установлено, что обнаруженные останки принадлежат по меньшей мере трем людям, отмечает Генпрокуратура Азербайджана.

Продолжается полный осмотр места происшествия. По факту ведется расследование в управлении Криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" сообщили также об идентификации еще одного погибшего из останков 18 человек, ранее обнаруженных в массовом захоронении на месте бывшей мебельной фабрики. Им оказался житель города Ходжалы Шираслан Мамиш оглу Наджафов, 1952 года рождения.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Пропавшими без вести в результате первой карабахской войны остаются 3800 человек, сообщило в августе 2023 года бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. К концу августа 2023 года в массовых захоронениях были найдены 500 человеческих останков, идентифицированы 15 человек.

Напомним, что Международный комитет Красного Креста для содействия в поисках создал базу данных биоматериалов родственников пропавших без вести, чтобы в будущем можно было идентифицировать обнаруженные останки по совпадению ДНК. В Бакинском и Бардинском офисах собрана информация о биоматериалах порядка 10 тысяч человек (по три-четыре человека на каждого пропавшего), сообщила в октябре 2022 года глава отдела Бакинского офиса МККК по общественным связям Илаха Гусейнова.