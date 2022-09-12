Оппозиционные депутаты бойкотировали осеннюю сессию парламента Армении

12 сентября 2022, 10:16

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Депутаты оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" отказались принимать участие в начавшейся сегодня осенней сессии Нацсобрания Армении. Оппозиционеры, требующие отставки Никола Пашиняна, назвали неприоритетными для страны обсуждаемые в парламенте вопросы.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные фракции "Айастан" ("Армения") и "Честь имею" с апреля не принимали участия в парламентских заседаниях, а вместо этого проводили уличные протесты против премьер-министра Никола Пашиняна, требуя также не снижать планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и исключить возможность включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Роль оппозиции в парламенте формальна, так как она не может влиять на принятие решений, указали политологи.

В Нацсобрании Армении сегодня началась осенняя сессия, заседание открылось в отсутствие депутатов от обеих оппозиционных парламентских фракций - "Армения" и "Честь имею", сообщает "Новости-Армения".

Ранее, 9 сентября, фракция «Армения», требующая отставки правительства Пашиняна, заявила, что не будет участвовать в осенней сессии Нацсобрания.

Фракция заявила, что власти страны навязывают парламенту повестку, "не связанную с непосредственными угрозами", стоящими перед Арменией и Нагорным Карабахом. "В этих условиях в борьбе с действующим с нарушениями закона парламентским большинством мы будем и впредь использовать принятый в международной практике инструмент политического бойкота, то есть не будем участвовать в заседаниях НС и его комиссий, с не приоритетными, а зачастую искусственными повестками", - заявила "Армения".

При этом фракция намерена продолжать "активные контакты и работу с зарубежными партнерами" и аккредитованными в Армении дипломатическими представительствами, а также участвовать в международных встречах, пишет издание.

Напомним, после того как 1 июля парламент Армении лишил постов депутатов от оппозиции Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна, четыре оппозиционных депутата отказались от должностей председателей и зампредседателей комиссий. Депутаты от оппозиционных фракций намерены бойкотировать работу комиссий, заявил депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян.

Армянская оппозиция проводила акции протеста с требованием об отставке Пашиняна с 25 апреля. 1 мая оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста. Активисты установили палатки на площади Франции в центре Ереване, объявив забастовку, с требованием об отставке премьер-министра. 15 июня сторонники оппозиции свернули палаточный городок, заявив о намерении присоединиться к активистам, добивающимся отставки Никола Пашиняна на уличных протестах.

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