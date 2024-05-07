Сочинцы связали затопление моста через Мацесту с хаотичной застройкой

07 мая 2024, 02:59

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Мост через реку Мацеста, который был затоплен вышедшими из берегов водами, построили жители садовых товариществ и предприниматели самостоятельно, рассказали сочинцы. Из-за застройки водоохранной зоны река после дождей выходит из берегов и затапливает мост, а власти игнорируют проблему, пожаловались они.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая после сильных дождей вышедшая из берегов река подтопила единственный мост, соединяющий садовое товарищество "Колос" с остальной частью города.

Из-за сильного дождя вода в горной реке Мацеста поднялась и затопил мост, соединяющий улиц Чекменева с улице Береговой в районе дома 30А, рассказала 6 мая корреспонденту "Кавказского узла" председатель ТОС "Мацеста" Ольга Окунева.

По ее словам, жители разных садовых товариществ, расположенных на левом берегу, просили построить безопасный мост с тротуарами и перилами, но из-за того, что мало людей зарегистрированы по месту жительства на левом берегу Мацесты, власти не считают целесообразным тратить на это средства. Однако, по ее словам, на самом деле левая береговая линия реки Мацесты плотно застроена и близко прилегает к воде, поэтому сужено русло реки, она поднимается даже при небольшом дожде. «В настоящее время вода спала и никаких проблем нет», - добавила Окунева.

«Мост находится на прежнем месте. Движение по нему возобновлено», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Сочи.

Местный житель, старожил Мацесты Александр Черкашин рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о ситуации на Мацесте и причинах потопления моста, По его словам, улицы Чекменева и Береговая идут параллельно друг другу вдоль течения реки. Улица Чекменева, расположенная на правом берегу, заасфальтирована, а улица Береговая по левому берегу большей частью грунтовая. Улицы соединяют два официальных моста через реку Мацеста, построенные еще при советской власти. Один находится в районе БФО Мацеста по улице Береговая,1, другой - в районе средней школы № 11 по улице Чекменева, 45. «Они оборудованы пешеходными дорожками по бокам автодороги и бетонными перилами, высоко подняты над водой. Расстояние от моста до моста где-то километр. Мост в районе Чекменева, 30 находится между двух других мостов, он был сооружен силами предпринимателей, которые ведут там бизнес, и местных жителей из СНТ «Золотой колос», «Дружба», «Лесхоз», «Успех», БФО «Мацеста» лет десять назад. Дома жителей садовых товариществ находятся чуть ли не в реке, отчего русло реки сужено. Река не взята в берега и во время дождей или смерчей превращается в бурную реку», - рассказал он.

Черкашин также добавил, что местные жители многократно писали и предупреждали чиновников об опасности застройки водоохранной зоны реки, однако те никаких мер не принимали.

Рукотворный мост затапливает даже при очень маленьком дожде, когда уровень реки слегка поднимается, это происходит, потому что мост сделан незаконно, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Мацесты Елизавета Маркова.

«Там живет огромное количество людей», - отметила она, добавив, что многие не зарегистрированы.

«Из других городов приезжают разные люди, скупают или захватывают водоохранные земли и начинают их застраивать, не встречая никакого сопротивления или контроля властей», - добавила Маркова.

По ее словам, ее соседка по месту жительства занималась переписью населения и оказалось, что в порядка 500 домов-новостроев зарегистрировано не более ста человек. "Многие дома - это огромные гостиницы, которые сдают внаем. Кто там живет - неизвестно. Никакого контроля за деятельностью этих предпринимателей нет. Канализации в этих поселениях также нет», - рассказала женщина.

Маркова также напомнила, что именно с этого моста в июле 2021 года водами реки Мацеста унесло в море машину майора полиции Алексея Кожакина

23 июля 2021 года поднялся уровень воды в реках Кудепста и Хоста, спасатели сиренами предупредили сочинцев об опасности. В зоне подтопления оказался автомобиль с четырьмя людьми - водителем, его супругой, дочерью и знакомой, машина съехала с моста в реку Мацеста. 24 июля спасатели вытащили из реки тела водителя и двух пассажиров автомобиля, упавшего с моста близ Сочи. Чуть позже нашли тело четвертой погибшей.

По мнению Марковой, власти не хотят ни запретить движение по этому мосту, ни построить мост по всем правилам. "В этот раз обошлось без жертв. Но долго ли до очередной трагедии?", - задается она вопросом.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2023 года на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, было затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. Местные жители сообщили, что вынуждены сами чистить ливневки, чтобы избежать еще больших подтоплений. Они опасаются, что ситуация с подтоплениями будет ухудшаться на фоне застройки окрестностей и халатности чиновников.