Жители садового товарищества в Сочи пожаловались на подтопление моста

06 мая 2024, 04:52

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После сильных дождей вышедшая из берегов река подтопила единственный мост, соединяющий садовое товарищество "Колос" с остальной частью города. Экстренные службы перекрыли движение по мосту до полного спада воды.

СНТ "Колос" в районе Мацесты в Сочи оказалось отрезано от остальной части города из-за того, что вышедшая из берегов река затопила мост.

Информацию о затопленном мосте опубликовал 5 мая телеграм-канал "Чё Происходит?! Сочи/Сириус". По словам подписчика, который прислал видео, СНТ буквально "отрезан от внешнего мира". На видео видно, как бурные воды реки переливаются через мост, принеся с собой мусор и ветки.

На другом видео, которое было опубликовано там же, двое мужчин, стоят на мосту буквально по колено в воде, пытаются вытащить принесенные водой ветки и коряги, чтобы открыть воде доступ.

Телеграм-канал также приводит ответы из муниципального центра управления Сочи. Первоначально там сообщили, что сообщение о подтоплении на номер 112 не поступало, но после проверки публикаций в соцсетях в садовое товарищество выехали сотрудники экстренных служб.

Следующее сообщение от МЦУ Сочи было опубликовано в телеграм-канале спустя примерно час. Экстренные службы подтвердили, что в результате обильных осадков оказался подтоплен мост, движение по нему перекрыто до полного спада воды. Также отмечается, что жертв и разрушений, вызванных подтоплением, нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2023 года на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, было затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. Местные жители сообщили, что вынуждены сами чистить ливневки, чтобы избежать еще больших подтоплений. Они опасаются, что ситуация с подтоплениями будет ухудшаться на фоне застройки окрестностей и халатности чиновников.