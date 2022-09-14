Азербайджан выразил готовность передать Армении тела 100 военных

14 сентября 2022, 16:25

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Азербайджан заявил о готовности передать Армении тела 100 военных, погибших в ходе эскалации вооруженного конфликта двух стран 12-13 сентября. Власти Азербайджана проинформировали об этом Международный комитет Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Также получили ранения три мирных жителя Армении. Из села Сотк почти все жители были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов с армянской стороны.

О готовности Баку передать Армении тела 100 военнослужащих погибших во время эскалации на границе 12-13 сентября заявила Государственная комиссия Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

«Демонстрируя свою приверженность международному гуманитарному праву и гуманистическим ценностям, Азербайджанская Республика призывает Армению к прекращению огня и заявляет, что готова в одностороннем порядке передать тела до 100 армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны 12-13 сентября с.г.», - сказано в сообщении госкомиссии, опубликованном на ее сайте.

В пресс-релизе отмечается, что власти страны проинформировали о готовности передать тела армянских военных Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Кавказский узел" писал ранее, что секретарь Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов сообщил, что, "по данным Международного комитета Красного Креста (МККК), 776 армян считаются пропавшими без вести в период первой карабахской войны, 345 человек - во время второй карабахской войны".

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