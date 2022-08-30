Азербайджан сообщил о передаче Армении 1713 тел военных

30 августа 2022, 13:03

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После трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года останки 1713 армянских военнослужащих были найдены и переданы Армении, сообщил секретарь Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

Как писал "Кавказский узел", в январе карабахские спасатели обнаружили близ Джабраила останки армянского военного, который погиб в ходе боевых действий в ноябре 2020 года. Общее число найденных тел погибших достигло 1708, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Секретарь Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов сообщил, что, "по данным Международного комитета Красного Креста (МККК), 776 армян считаются пропавшими без вести в период первой карабахской войны, 345 человек - во время второй карабахской войны".

По его словам, в результате совместных мероприятий, осуществленных после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, останки 1713 армянских военнослужащих были найдены и переданы противоположной стороне, пишет News.am.

"В период первой карабахской войны из плена были освобождены 1480 азербайджанцев, а противоположной стороне были переданы 509 человек. В то же время десятки тел людей с обеих сторон, погибших на линии соприкосновения войск и в плену, были переданы сторонам при посредничестве МККК. В целом, при участии Красного Креста осуществлено более 650 гуманитарных мероприятий. После трехстороннего заявления противоположная сторона передала Азербайджану 25 человек (19 военнослужащих, шесть гражданских лиц), из которых пять человек (один военнослужащий, четыре гражданских лица) - задержанные до 27 сентября 2020 года. Азербайджанская сторона освободила 159 человек (118 военнослужащих, 41 гражданское лицо, в том числе пять женщин) армянского происхождения, из которых шесть человек (4 военных, 2 гражданских) - лица, задержанные до 27 сентября 2020 года", - сказал Ахундов.

Напомним, 19 января Следком Армении заявил о 3809 погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Еще 220 числятся пропавшими без вести, сообщило ведомство.

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Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.