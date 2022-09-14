Жители Степанакерта вышли на митинг за право на самоопределение

14 сентября 2022, 23:47

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Более 4 тысяч человек собрались на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", с 30 августа до 3 сентября в Степанакерте каждый вечер проходили акции протеста. Участники митингов требовали отставки высокопоставленных чиновников и прекращения договоренностей с Азербайджаном. На площади круглосуточно оставалась группа инициаторов акций. Не добившись от властей реакции на свои требования, оппозиционеры 4 сентября приостановили серию митингов.

Участниками акции на площади Возрождения стали активисты движения, которые ранее требовали отставки высокопоставленных карабахских чиновников. Митинг начался в 22.00 по местному времени (21.00 мск) и пока не завершен, в 23.30 (22.30 мск) полицейские на площади оценили численность участников акции в более чем 4 тысячи человек, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать для урегулирования конфликта и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом.

Призывая людей собраться на площади, оппозиционер Тигран Петросян заявил, что жители Нагорного Карабаха имеют право на самоопределение и международное сообщество должно услышать их.

"Мы должны собраться, объединиться и отстоять право народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на свободное и независимое существование. После войны 2020 года мы слабы, но это не означает, что мы должны сдаться окончательно. У нас еще есть шанс, если мы начнем бороться за наше право на самоопределение", - заявил Петросян на митинге.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать "бумагу, из-за которой его многие будут критиковать, ругать, называть предателем". В Ереване проходит акция протеста, участники которой требуют отставки Пашиняна.

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