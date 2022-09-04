Участники протестов в Степанакерте. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

04 сентября 2022, 23:23

Оппозиционеры приостановили серию митингов в Степанакерте

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники карабахского протестного движения отказались проводить сегодня митинг в Степанакерте, но пообещали озвучить дальнейшие планы на акции в ближайшие дни. 

Как писал "Кавказский узел", с 30 августа до 3 сентября в Степанакерте каждый вечер проходили акции протеста. Участники митингов требовали отставки высокопоставленных чиновников и прекращения договоренностей с Азербайджаном. На площади круглосуточно оставалась группа инициаторов акций. После митинга 3 сентября активисты посетовали, что чиновники не реагируют на требования протестующих.

Инициаторы протестных акций в Степанакерте остаются круглосуточно на площади перед резиденцией президента, сегодняшний митинг был отменен ради обсуждения дальнейших планов кампании, сообщил один из лидеров движения Тигран Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

«В любом случае инициаторы движения остаются на площади. Люди подходят к нам постоянно, обсуждаем разные вопросы. Нам надо было серьезно обсудить наши дальнейшие действия, о принятых решениях объявим общественности на следующем митинге в ближайшее время», - сказал Петросян.

Активист отметил, что силовики не препятствуют пребыванию оппозиционеров на площади.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Карабахцы отметили шествием День республики", "Участники акции протеста круглосуточно остаются в центре Степанакерта", "Более 50 карабахцев числятся пропавшими без вести после осенней войны 2020 года".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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