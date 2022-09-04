Оппозиционеры приостановили серию митингов в Степанакерте

04 сентября 2022, 23:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники карабахского протестного движения отказались проводить сегодня митинг в Степанакерте, но пообещали озвучить дальнейшие планы на акции в ближайшие дни.

Как писал "Кавказский узел", с 30 августа до 3 сентября в Степанакерте каждый вечер проходили акции протеста. Участники митингов требовали отставки высокопоставленных чиновников и прекращения договоренностей с Азербайджаном. На площади круглосуточно оставалась группа инициаторов акций. После митинга 3 сентября активисты посетовали, что чиновники не реагируют на требования протестующих.

Инициаторы протестных акций в Степанакерте остаются круглосуточно на площади перед резиденцией президента, сегодняшний митинг был отменен ради обсуждения дальнейших планов кампании, сообщил один из лидеров движения Тигран Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

«В любом случае инициаторы движения остаются на площади. Люди подходят к нам постоянно, обсуждаем разные вопросы. Нам надо было серьезно обсудить наши дальнейшие действия, о принятых решениях объявим общественности на следующем митинге в ближайшее время», - сказал Петросян.

Активист отметил, что силовики не препятствуют пребыванию оппозиционеров на площади.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.