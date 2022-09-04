Митингующие в Степанакерте упрекнули власти в отсутствии реакции на акцию протеста

04 сентября 2022, 02:14

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До 500 человек, недовольных действиями высокопоставленных чиновников Нагорного Карабаха и договоренностями с Азербайджаном, приняли участие в очередной акции протеста в Степанакерте. Они посетовали, что чиновники не обращают внимания на протестующих и не пытаются разъяснить жителям, какие шаги они планируют предпринять для выхода из сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 августа в жители Нагорного Карабаха вышли на акцию протеста в Степанакерте с требованиями отставки высокопоставленных чиновников Нагорного Карабаха и прекращения договоренностей с Азербайджаном. Спустя несколько часов акция завершилась без инцидентов. После акции 2 сентября на площади на ночь остались до 10 мужчин.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. Выезжающие жаловались, что вещи им приходится собирать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает.

Вечером 3 сентября в Степанакерте продолжился митинг с требованием отставки высокопоставленных чиновников, против коррупции со стороны властей и прекращения договоренностей властей с Азербайджаном. Организаторы митинга сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что на акцию пришли до 500 человек, по словам сотрудника полиции - 350-400 человек.

Участник акции Тигран Петросян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «уже седьмой день активисты организовывают митинг, выдвигают требования - и это уже просто собрания, а движение».

«Наши требования неизменны, мы не собираемся отступать, и надеемся, что нас станет больше. Я надеюсь, что люди проснутся и поймут, какие внутренние угрозы разрушают будущее нашей страны. И что внутренние антигосударственные процессы со стороны наших властей сильно влияют на внешние процессы, на имидж нашей страны и на отношение внешнего мира к нам», - сказал Петросян.

Он отметил, что некоторые активисты продолжают оставаться круглосуточно на площади. «Власти используют административный ресурс, заставляя людей не приходить на наши митинги, о чем мы сообщили в офис омбудсмена Арцаха (Нагорного Карабаха). Я не удивляюсь, что работники бюджетных организаций, частных компаний, имеющий доход из бюджета, общественных организаций, финансируемых правительством, не приходят на митинг. Но удивляюсь, что так называемая интеллигенция не проявляет инициативы», - сказал Петросян.

Участник акции Ваган Савадян - один из тех, кто каждую ночь остается на площади. Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что "седьмой день проходит наша протестная акция, но власти не хотят реагировать" "Скорее всего надеюсь на то, что мы устанем и уйдем с площади. Однако наша инициатива касается нашего будущего, потому мы остаемся тут и не отступаем от наших требований. Мы надеемся, что люди не испугаются и присоединятся к нашему движению. Потому что мы требуем в основном ответов, касающийся нашей безопасности», - сказал Савадян.

Он прокомментировал митинг, организованный властями по случая Дня провозглашения республики. «Как и всегда - лозунги, популизм и такие речи, как будто бы эти власти не имеют отношения к нынешней ситуации в стране, а вся вина лежит на народе. Жители ждали разъяснений о сложившийся не в пользу армянского народа действительности, ждали речей о том, что делать дальше, какие надежные и убедительные шаги будут сделаны для спасения страны. Но люди так и не дождались таких выступлений. И даже президент Араик Арутюнян не выступил, ничего не сказал собравшемуся народу. Печально, что наше общество продолжает служить госчиновникам, забывая, что правительство является слугой народа, а не наоборот», - заявил Савадян.

Участник акции, житель Степанакерта М. Газарян заметил, что его удивляет «как люди безразличны к своему будущему».

«Ежедневно прихожу на митинг. Слушаю и согласен со всем, что говорят ребята, со всеми их требованиями. Я хочу жить в своей стране, хочу жить в безопасности и без страха, что завтра можем все потерять из-за недобросовестной политики властей. После митинга ухожу домой и вижу, как люди беззаботно совершают вечерний променад или сидят в кафе. Неужели эти люди не представляют, что творится в стране, или они что-то знают, чего не знаем мы? Так пусть придут и скажут. Люди сейчас очень нуждаются, чтоб им прояснили ситуацию, знали, какие переговоры с азербайджанской стороной ведутся, и что еще обещано сдать. Но все предпочитают молчать, тянуть время и оставлять людей в неведении», - сказал мужчина.

Он удивлен, "что власти не идут на диалог с участниками протестной акции, видимо они никак не могут придумать, что наврать народу, раз столько дней притворяются, что никого нет на площади".

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян выступил с заявлением, призвав власти не оказывать давление на участников акции.

«Реагируя на заявления участников митинга, организованного на Площади Возрождения Степанакерта, о том, что на них оказывается давление со стороны государственных органов, должностных лиц, образовательных учреждений, Защитник прав человека считает необходимым отметить, что Конституция Республики Арцах (Нагорного Карабаха) предусматривает мирное свободное участие в собраниях без оружия. Согласно статье 6 закона «О свободе собраний», никто не вправе принуждать человека к участию в каком-либо собрании или препятствовать его участию в каком-либо собрании», - говорится в тексте, опубликованном на официальной странице Омбудсмена в соцсетях.

Степанян призвал все государственные органы и должностных лиц исключить неправомерные действия, связанные с ограничением участия в собраниях, добавив, что «на месте собрания присутствуют представители офиса Защитника прав человека для наблюдения за ходом собрания».

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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