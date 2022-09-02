Участники акции протеста круглосуточно остаются в центре Степанакерта

02 сентября 2022, 17:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На центральной площади Степанакерта продолжается акция протеста с требованием отставки властей после передачи Азербайджану Лачинского коридора, на ночь под навесом на площади остаются до 10 мужчин. В Нагорном Карабахе сегодня отмечается день независимости, в связи с этим митинг перенесен на 3 сентября, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа активисты, недовольные передачей Азербайджану Лачинского коридора и ситуацией в Нагорном Карабахе, потребовали отставки высокопоставленных чиновников. После встречи с президентом они собрали в Степанакерте массовый митинг. На митинге 31 августа жители Степанакерта призвали сограждан не быть безразличными к будущему своих детей, сообщили участники митинга.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. Выезжающие жаловались, что вещи им приходится собирать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает.

На площади постоянно под навесами находятся до 10 мужчин, они планируют продолжать акцию до выполнения требований, рассказал активист Тигран Петросян. По его словам, "правоохранительные органы (...) не притесняют" активистов. "Эту ночь (с 1 на 2 сентября) мы также провели на площади. И следующую, и все остальные, пока не добьемся своего", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня митинг не состоится, сообщил Петросян. "Вечером на площади по случаю дня провозглашения Нагорно-Карабахской республики депутаты парламента запланировали шествие и митинг. Мы сегодня останемся ночью на площади, а завтра продолжим наши митинги", - сказал Петросян. Он добавил, что "шестой день активисты находятся на площади, однако власти предпочитают делать вид, что ничего не происходит".

Вечером 1 сентября на площади перед резиденцией президента прошел очередной митинг, рассказал активист. По оценке Петросяна, на акцию собралось "до 500 человек". "Митинг проходил в течение часа, в основном выступали пришедшие на акцию люди, которые понимали, что система правления должна поменяться, и управлять страной должны достойные, храбрые и грамотные люди, если мы хотим продолжать жить на своей земле", - сказал он.

2 сентября 1991 года армянские депутаты советов разных уровней от Карабаха провозгласили независимую Нагорно-Карабахскую Республику (НКР), говорится говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения о Нагорном Карабахе".

Представитель МВД Нагорного Карабаха, офицер полиции на условиях анонимности подтвердил, "что ежедневно на митинги собираются до 500 человек". "Мы не считаем конкретно, а следим за правопорядком. Никаких инцидентов на площади в ходе акции нами не зафиксировано. По моим наблюдениям, количество людей (...) больше уж точно не становится", - сказал полицейский.

Житель Степанакерта Самвел Григорян выразил удивление тем, что "власти не реагируют на митинги". "Предельно ясно поставлены требования. (...) Наши власти притворяются, что нас здесь нет. Или они подталкивают активистов к провокациям, чтоб развязать руки полиции, или чего-то ждут – тянут время", - указал он.

Арпине Погосян заявила, что население Степанакерта демонстрирует безразличие, "не понимая, что надо бороться". "С кем не поговоришь, все хотят остаться жить на своей земле. Никто не хочет уезжать. Есть такие, что уехали после войны и вернулись, так как не смогли устроиться. Но когда я говорю, что надо пойти на митинг, бороться за страну, они отказываются. Я не понимаю наше население. Они не понимают, что сейчас происходят процессы, которые ничем не отличаются от войны", - сказала она.

Отметим, российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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