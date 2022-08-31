Жители Нагорного Карабаха поддержали требования активистов на митинге

31 августа 2022, 23:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На третьей акции за отставку высокопоставленных чиновников Нагорного Карабаха помимо активистов выступили обычные жители Степанакерта. Они призвали сограждан не быть безразличными к будущему своих детей, сообщили участники митинга.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 августа в жители Нагорного Карабаха вышли на акцию протеста в Степанакерте с требованиями отставки высокопоставленных чиновников Нагорного Карабаха и прекращения договоренностей с Азербайджаном. Спустя несколько часов акция завершилась без инцидентов.

29 августа активисты, недовольные передачей Азербайджану Лачинского коридора и ситуацией в Нагорном Карабахе, потребовали отставки высокопоставленных чиновников. После встречи с президентом они собрали в Степанакерте массовый митинг. Активисты пообещали проводить акции до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Вечером 31 августа в Степанакерте продолжилась акция против коррупции с требованием отставки высокопоставленных чиновников Нагорного Карабаха и прекращения договоренностей с Азербайджаном, передал корреспондент "Кавказского узла".

Активист протеста Тигран Петросян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "активисты движения после вчерашней акции, ночью и днем 31 августа, оставались на площади «Возрождения».

«Четвертые сутки порядка 10 человек, участники движения, остаются ночевать под двумя навесами на площади, перед резиденцией президента. Власти должны знать, что наше движение не отступит, наши требования должны быть выполнены, мы пойдем до конца. Четвертые сутки мы остаемся на площади. Люди приходят, поддерживают нас. Пока явных притеснений со стороны правоохранительных органов не было», - сказал он.

Петросян также рассказал, что вчера (30 августа) на митинг пришел государственный министр Артак Бегларян, он выступил перед собравшимися, однако на поставленные вопросы ответа не дал.

На митинге, начавшемся сегодня ближе к 20.00 часам (по местному времени, 19.00 мск) и завершившемся к 22.00 часам (по местному времени, 21.00 мск), собралось более 1000 человек, сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Крестин Балаян.

Она отметила, что сегодняшний митинг был не похож на предыдущие, так как выступали не только активисты, захотели выговориться также несколько обычных граждан. "Выступающие понимали, что необходимо бороться, и призывали людей не быть безразличными к будущему своих детей", сказала активистка.

"Как и прежде, почти 10 мужчин останутся ночевать на площади под навесом, а завтра вечером (1 сентября) опять будет митинг, он продлится до тех пор пока власти не начнут выполнять наши требования", - сказал Тигран Петросян.

Передача Лачина под контроль Азербайджана была определена договоренностью Алиева-Пашиняна-Путина в ноябре 2020 года, но была отсрочена из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено. Однако в связи с тем что Армения не достроила свой участок альтернативной дороги, это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявили в агентстве, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение ближайшей недели. Источник в правительстве Азербайджана отметил, что до ввода в эксплуатацию новой дороги движение транспорта по прежнему маршруту Лачинского коридора будет продолжаться.

Комментариев от представителей власти относительно акции пока не поступало.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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